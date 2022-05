La triple vía de Putin para tomar Odesa y cortar a Ucrania cualquier salida al mar

Vladimir Putin ha tenido que recurrir a un plan B en Ucrania. Ya no puede tomar Kiev, y dice no querer un cambio de Gobierno en el país deponiendo a Zelenski, pero eso no quiere decir que renuncie a seguir asediando. Aunque la mayoría de las hostilidades se estén dando ahora en el Donbás, el objetivo de Rusia pasa por tomar el este ucraniano llegando incluso hasta Odesa. Esta zona podría ser la siguiente joya de la corona para Moscú y las vías para tomarla son varias. Por lo pronto, este lunes las fuerzas ucranianas denunciaron allí un ataque ruso que dejó varios muertos.

"Los bombardeos no solo se han producido en el Donbás, sino desde Járkov hasta Nikolaev, y yo creo que el objetivo va a ser Odesa. Si la meta es solo el Donbás, me parecería un fracaso absoluto de Rusia", comenta a 20minutos Pablo Del Amo, analista de Descifrando la Guerra. En cualquier caso, Putin tiene para elegir si quiere controlar Odesa y derrotar allí a las tropas ucranianas. La idea es cerrar la salida la mar desde esa ciudad para que Ucrania no tenga margen para reaccionar, pero el camino para Moscú hasta Odesa es, aunque variado, complejo.

Rusia busca abrir un nuevo frente contra Ucrania desde Moldavia, y varios "indicadores" apuntan a un ataque contra esa antigua república soviética en un futuro cercano, según fuentes militares ucranianas citadas por el diario The Times. Odesa le dejaría un camino bastante limpio precisamente para llegar hasta Transnistria. Pero, ¿cómo llegarán las fuerzas de Putin hasta la ciudad marítima?

El primer 'sendero' y ya abierto, es llegar por mar. Rusia ya controla la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014, y desde ahí podría lanzar una ofensiva marítima para alcanzar Odesa. De hecho, Ucrania, dice, ya ha tumbado a varios buques rusos entre cuyos planes podría estar el ataque final sobre la ciudad.

Gráfico: posibles vías del Ejército ruso para llegar a Odesa. Henar de Pedro

Objetivo: aislar a Ucrania del todo

Odesa es un enclave fundamental en muchos sentidos para Kiev. Las consecuencias en la economía ucraniana también podrían ser notables, al contar Odesa con el puerto comercial marítimo más importante de Ucrania. El Estado ucraniano es considerado el granero de Europa y su exportación de cereales suponen un importante recurso del que el Gobierno ucraniano obtiene beneficios. Además, otra exportación importante para el economía ucraniana es la producen sus explotaciones mineras. Ambos productos salen en un alto porcentaje a través del mar, y concretamente a través del puerto de Odesa.

La segunda posibilidad para Putin es llegar desde Mariúpol. La ciudad ha quedado reducida a cenizas y se ha convertido en el ejemplo más claro de la crueldad de Moscú contra Ucrania. Una vez que controla ese punto en el este, el siguiente obstáculo para Rusia será Nikolaev, la siguiente región importante y la última antes de tener el camino por tierra despegado hacia Odesa. Eso recrudecería los combates en el este, aunque al fina y al cabo esa parte del mapa ucraniano se ha convertido ahora en el centro del plan de Putin.

La tercera posibilidad implica directamente a otro país: Moldavia. Y el miedo en Chisinau aumenta con el paso de los días. Las tensiones han aumentado en Transnistria, una región separatista del país que podría servir como excusa para entrar en territorio moldavo, después de una serie de misteriosas explosiones atribuidas a "terroristas". Transnistria, que se formó en 1990 después de que la Unión Soviética se disolviera, limita con el suroeste de Ucrania y está bajo el control de funcionarios prorrusos. Su situación es similar a la del Donbás, pues Moscú maneja como 'razón' para atacar la "protección de la población prorrusa".

Así, viendo el mapa, las tropas rusas podrían entrar en Moldavia a través de Zaporiyia, aunque esta región ucraniana no está controlada por el ejército de Putin. Si eligiera este camino, Rusia podría pasar al territorio moldavo hacia Transnistria y de ahí llegar a Odesa para dominarla. Esta, en todo caso, parece la ruta más compleja, porque exige a Rusia abrir varios frentes a la vez. Esa división de sus fuerzas, toda vez que no salió bien al inicio de la invasión, podría quedar descartada rápidamente.

De tener éxito esa incursión en Moldavia, Rusia encontraría muchas más facilidades hacia Odesa porque la resistencia moldava no podría ser muy feroz: Moldavia apenas tiene 3.250 soldados en su Ejército. "Creemos que el Kremlin ya ha tomado la decisión de atacar Moldavia. El destino de Moldavia es muy crucial. Si los rusos comienzan a tomar el control, militarmente seremos un objetivo más fácil y la amenaza para Ucrania será existencial", sentenció una fuente militar ucraniana.