Nikolai Patrushev, un halcón para sustituir a Putin si al presidente le falla la salud

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania se viene especulando sobre la salud de Vladimir Putin. Lo último lo contaba hace unos días el diario inglés The Sun. Aseguraba que el líder ruso se va a someter en breve a una operación quirúrgica relacionada con un supuesto cáncer.

Y si Putin pasa por el quirófano, ¿quién ocupará el poder en su ausencia? Todo indica que el control del país y de la guerra quedaría en manos de su asesor más radical. Según una fuente interna del Kremlin, sería Nikolai Patrushev, considerado de la línea dura del régimen.

Patrushev, de 70 años, fue director del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), principal organización sucesora del KGB soviético, desde 1999 hasta 2008. Ese año pasó a ser secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. De modo que forma parte del Siloviki, el círculo íntimo de Putin.

En la jerga política rusa, un silovik es un político que ha llegado a la política después de haber trabajado para los servicios de seguridad, militares o similares. La palabra se traduce literalmente como "hombres fuertes" o "gente de fuerza". A los silovik les llaman también "securócratas".

Los mayores silovik de Putin son Sergei Ivanov, Viktor Ivanov, Sergey Shoygu, Alexander Bortnikov, Sergei Naryshkin y Nikolai Patrushev. Todos ellos ocupan o han ocupado puestos clave en el gobierno ruso.

Como principal asesor de seguridad nacional de Putin, Patrushev es visto como un arquitecto clave de la estrategia de guerra de Ucrania. De hecho, es la persona que convenció al presidente ruso del concepto de 'desnazificación' del país dirigido por Volodímir Zelenski.

Putin, durante la reunión con el secretario general de la ONU, el pasado 26 de abril. VLADIMIR ASTAPKOVICH / PRESIDENCIA DE RUSIA / SPUTNIK / EFE

Patrushev defiende la teoría de que Occidente está en guerra con Rusia. "Para contener a Rusia, [Occidente] intenta desestabilizar la situación sociopolítica del país, inspirar y radicalizar el movimiento de protesta y erosionar los valores espirituales y morales tradicionales rusos", declaró al periódico Rossiiskaya gazeta en marzo de 2021.

Autor de la estrategia de seguridad nacional rusa

Sin duda, es un halcón (aunque seguro que en el círculo íntimo de Putin no hay palomas). "Es una de las figuras más beligerantes dentro del círculo íntimo de Putin y no ha ocultado su creencia de que Rusia se encuentra ya en una lucha no declarada con Occidente", escribía en julio del año pasado Mark Galeotti en The Moscow Times.

Y así se refleja en el documento de estrategia de seguridad nacional de Rusia, actualizado y publicado en mayo de 2021. En ese texto se afirma que Rusia podría utilizar "métodos de fuerza" para "frustrar o evitar acciones inamistosas que amenacen la soberanía y la integridad territorial de la Federación Rusa". Un año después, el Ejército ruso invadía Ucrania.

O también: "Los valores espirituales, morales y culturales-históricos tradicionales rusos están siendo atacados activamente por Estados Unidos y sus aliados, así como por empresas transnacionales, organizaciones extranjeras sin ánimo de lucro, no gubernamentales, religiosas, extremistas y terroristas".

Soldados rusos vestidos con uniformes históricos participan en el desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. Maxim Shipenkov / EFE

"La nueva estrategia pinta un cuadro más alarmante sobre las amenazas que enfrenta Rusia por parte de Occidente", describía Galeotti hace un año. Miembro del Royal United Services Institute y profesor honorario de la UCL School of Slavonic & East European Studies, a este analista no le cabe duda de que la actualización de la estrategia de seguridad rusa llevaba la huella de Patrushev, al que califica de "paranoico".

En opinión del posible sustituto de Putin, la campaña de "rusofobia" desatada en Ucrania antes de la guerra era consecuencia de la propaganda occidental, propaganda que según él viene de los tiempos de Iván el Terrible. "No les gustaba que el zar ruso no reconociera su liderazgo político y moral", ha dicho Patrushev.

Restaurar el Imperio ruso

Cuestión de valores. El principal asesor en Defensa de Putin sostiene que la caída y descomposición de la Unión Soviética "desató totalmente las manos de la élite neoliberal occidental". Y así, defiende Patrushev, pudieron imponer sus valores.

Por ejemplo: "El padre y la madre están siendo rebautizados como padres número uno y dos... Quieren dar a los niños el derecho a determinar su propio sexo, y en algunos lugares han llegado al punto de legalizar el matrimonio con animales", aseguró en septiembre del año pasado en una entrevista a la publicación rusa Argumentos y Falsedades.

Se diría que Patrushev y otros muchos siloviki de Putin quieren restaurar el Imperio ruso. Eso opina Andrei Kolesnikov, miembro del think tank Carnegie Moscow Center: "Se trata de una de las corrientes más oscuras del nacionalismo ruso, multiplicada por el imperialismo".

¿Cambiarían mucho las cosas si efectivamente Putin se ausenta una temporada? Todo indica que no. Como explicó a 20 minutos el coronel del Ejército de Tierra y exagregado de Defensa en Moscú, "se personaliza en Putin, pero si Putin no estuviera la guerra no se iba a terminar porque su Gobierno tiene un más que importante apoyo social".