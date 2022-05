Los duros pensamientos de Julia Otero durante la quimioterapia: "Hay un momento que dices qué más me da estar vivo o muerto"

Lo de Évole emitió este domingo la segunda parte de la entrevista a Julia Otero. La comunicadora, que hace una semana habló de cosas tan variadas como la política o su vida sentimental, esta vez también se centró en la enfermedad con la que batalla, un cáncer diagnosticado por el que tuvo que recibir quimioterapia.

"Siempre es una cosa que le pasa a otros", dijo sobre el diagnóstico del cáncer de colon. "Crees que llevas una vida sana, te alimentas bien, comes poca carne roja... y, de pronto, te encuentras con un diagnóstico, y es muy difícil de explicar", relató Otero.

La periodista aseguró ante Jordi Évole que, durante aquel proceso, le venía bien conocer qué estaba ocurriendo dentro de su cuerpo para asimilar los cambios durante esa etapa de recuperación del cáncer.

"Si sabes lo que te espera, lo asumes y lo aguantas mucho mejor. La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado. El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque, cuanto más al borde estés, más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las 9 cómo una jabata", explicó.

Algo que no quita para que tuviera consecuencias físicas y psicológicas. "Te salen yagas en la boca, no puedes comer bien, todas las mucosas del cuerpo están en carne viva... Afortunadamente, el pelo se me cayó muy poquito", ha indicado.

Sin embargo, incidió, le ayudó conocer por qué le ocurrían estas cosas: "En la segunda, la tercera o la cuarta sesión estás pensando: 'ahora viene que ya no comes, ahora que ya no duermes... ahora viene que prefiero morirme'". Y es que, según Otero, "llega un momento que dices qué más da estar vivo o muerto".