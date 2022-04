Jordi Évole pone en un apuro a Julia Otero al adivinar el hombre famoso que fue su pareja

Jordi Évole entrevistó este domingo a Julia Otero. Además de hablar de la profesión, de política y de echar la vista atrás, la veterana presentadora recordó algunos de los momentos más importantes en su vida sentimental.

En ella entra, cómo no, los hombres que han pasado por su vida, aunque no todos han sido igual de importantes. "Tres o cuatro", aseguró Otero.

El presentador le preguntó si ha tenido alguna vez alguna pareja más famosa que ella. Ella asintió, pero sin decir ninguna palabra.

"Mi vida ha sido muy bien guardada. Cómo te gustaría saberlo, ¿eh?", alcanzó a decir la periodista.

Para sorpresa de Julia, Évole afirmó que tenía constancia de saber de quién se trataba. "No lo sabes", le retó ella. "Sí que lo sé, Julia, pero no lo voy a decir, porque te veo que no lo quieres decir", respondió él. "Si quieres, te lo escribo".

Entonces, el presentador escribió las iniciales en un papel, algo que dejó sorprendida a la comunicadora cuando lo leyó. "Ah, sí, sí", dijo ella entre risas, dejando entrever que, aunque ella se refería a otra persona, la que indicaba Évole en el papel también había pasado por su vida a modo de amor. Cuando el presentador le dije entonces que se animara a contarlo, Otero, entre risas, se negó a hacerlo.