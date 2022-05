Lo que opina sobre Nuria Roca la madre de Juan del Val, conocida como 'la abuela de los 1.000 presos'

Ángeles Pérez es la madre de Juan Del Val y este domingo quiso entrar en directo en La Roca con motivo del Día de la Madre. Así, la suegra de Nuria Roca logró emocionar a la presentadora tras dedicarle unas bonitas palabras y desvelar lo que opina de ella.

"Tú para mí eres extraordinaria. Primero, porque eres buena persona y, segundo, porque eres la madre de mis nietos, y para mí eso es lo más importante ahora mismo", aseguró por videollamada Ángeles, motivando la emoción de Roca.

"Mi madre es, probablemente, la persona más importante en mi vida junto con Nuria. Es un ser humano absolutamente extraordinario. Yo soy yo por mi madre y yo soy feliz por Nuria", dijo el escritor.

Sobre las palabras del papa Francisco sobre las suegras, y su petición de que no critiquen, aseguró: "Yo soy suegra, pero el papa no es suegra", provocando las risas del plató. "No tengo por qué, pero nunca hablaría mal de una nuera mía, nunca, porque hablaría mal de mi familia", afirmó la progenitora del escritor. "Yo no tengo ningún problema con mis nueras, contigo tampoco".

Sobre lo que pensó de Nuria Roca cuando Juan le comunicó que se iba a casar con ella, aseguró: "Yo nunca les he dicho a mis hijos que me ha parecido bien o mal".

"Yo quiero una suegra como tú", le dijeron los tertulianos en plató, todos encantados con la madre de Del Val, conocida como 'la abuela de los 1.000 presos' porque los ayuda con su organización a la reinserción social.