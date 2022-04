Juan del Val desvela cómo es comer en Palacio: "Cuando el rey termina un plato, se quita el de todos. Allá tú si no has terminado"

Los reyes presidieron este viernes el acto de entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), una ceremonia en la que la ganadora, Cristina Peri Rossi, no podrá estar presente por motivos de salud. Sin embargo, el jueves tuvo una cita en el Palacio Real con algunos rostros del mundo de las letras.

Es el tradicional almuerzo que ofrecen los reyes al mundo de las letras, que precede a la entrega del Premio Cervantes, y que contó con diferentes invitados.

Felipe VI y Letizia recibieron en el Palacio Real a otros autores como María Dueñas, Fernando Savater o Javier Castillo, y también a personalidades de diferentes sectores como la política o la televisión -algunos de ellos, también escritores-. Así, Paz Padilla, Sandra Barneda o Vicente Vallés fueron algunos de los asistentes.

Juan del Val también se citó con los monarcas, pues el marido de Nuria Roca, además de periodista, es un galardonado escritor. El colaborador de El hormiguero y La Roca recibió el Premio Primavera 2019 por Candela, y su último libro fue Delparaíso, novela publicada en enero de 2021.

Ester domingo, días después del almuerzo, el escritor ha desvelado en La Roca algunos detalles de cómo es comer en el Palacio Real. "Hay ciento y pico personas. Es todo preciosa, alucinante. Te van llamando y te vas sentando en tu sitio. Los últimos que entran son los reyes", empezó a contar Del Val.

"Una vez que se sientan, uno enfrente del otro, empieza la comida. La comida es muy rica, pero escasa. Se come bastante ligerito. Cuando el rey termina un plato, se quita el de todos. Allá tú si no has terminado", desveló.

"Cuando el rey termina el postre, se lo llevan, él se levanta, y se levanta todo el mundo. Vas al otro salón y te tomas el café de pie", terminó el escritor.