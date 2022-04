Paz Padilla tendrá un encuentro en palacio con los reyes Felipe y Letizia: todos los detalles

El rey Felipe y doña Letizia han invitado a Paz Padilla al Palacio Real. El motivo tiene que ver con el éxito de su libro autobiográfico, El humor de mi vida, que la actriz y presentadora ha llevado al teatro.

Tal como asegura ¡Hola!, la gaditana ha recibido una invitación real y estará presente en el almuerzo en homenaje al ganador del Premio Miguel de Cervantes que tendrá lugar en el Palacio Real.

En encuentro será el próximo 21 de abril, y tanto los reyes como la cómica departirán junto a un grupo de escritores y editores, con la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, reconocida con este galardón en 2021 por "ser capaz de plasmar su talento literario en una pluralidad de géneros", como absoluta protagonista.

Esta cita supone todo un hito para Paz, recientemente despedida de Mediaset y que ya tiene nuevos horizontes profesionales. "Estoy a otras cosas", declaraba recientemente la expresentadora de Sálvame.

"Me gusta mi vida, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo", dijo sobre su despido.

También aformó que espera nuevas propuestas: "No me va a faltar el trabajo. Me da igual ser presentadora o fregar. Lo único que tengo claro es que voy a trabajar donde sea feliz. Hoy por hoy lo soy en el teatro".

Precisamente, algo conectado con el mundo teatral la llevó a cruzar el charco. Según informó ella misma a través de sus redes sociales, viajó hasta México. "Bueno. Acabo de aterrizar. Estoy en México. Vengo a reunirme con un empresario de teatro muy importante, el número 1, porque a ver si traemos El humor de mi vida aquí, a México".

Así, la intención de la actriz es que El humor de mi vida, su libro y la obra de teatro homónima, cruce fronteras y se represente también en la nación caribeña. Y todo después del éxito que ha cosechado con ella por muchas ciudades de nuestro país.