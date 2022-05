Destapan la pregunta a la que se negó contestar Olga Moreno en su exclusiva

Seis meses después de que Antonio David Flores decidiera separarse de Olga Moreno, la empresaria decidió romper su silencio.

Lo hizo en la revista Semana y vía exclusiva. Fue el pasado miércoles, pero está dando mucho juego.

Este fin de semana, la autora de la entrevista, Marta Bolonio, estuvo en Viva la vida, donde destapó algunos entresijos de la misma.

"Me sorprendió verla risueña, incluso bromeando sobre su situación, pero me di cuenta más tarde que era de cara a la galería, porque no se encontraba bien. Al minuto de empezar la entrevista, cuando pronuncia la palabra separación, rompe a llorar, y ella misma se sorprende porque dice que pensaba que estaba fuerte para enfrentar esta entrevista".

Y, de todo lo que la cuestionaron, también desveló la pregunta que la ganadora de Supervivientes se negó a responder.

"En la entrevista fue agradable, no vetó ninguna pregunta, pero sí que se negó a contestar a alguna, a la de cuánto tiempo llevan juntos Marta y Antonio David. Lo sabe, pero no contestó", dijo la redactora jefe de la revista.

Sobre ese tema, añadió: "Ella vio las fotos de su marido con Marta y es cuando se dio cuenta. Salió de casa y, como ella dice en la entrevista, le dijo de todo menos bonito".