Feijóo habla con Bertín de su vida privada: casado con una exdirectiva de Inditex y padre a los 55 años

El expresidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el último invitado en pasar por el programa Mi casa es la tuya, que presenta Bertín Osborne. Feijóo, siempre discreto sobre su vida privada, se ha sincerado como nunca y ha contado cómo conoció a su mujer, Eva Cárdenas, con quien tuvo un hijo a los 55 años -actualmente tiene 60-.

El gallego ha hablado también de su trayectoria política y los sacrificios personales que ello ha supuesto, como ser padre "tardío" o trasladarse a Madrid para dirigir el PP a nivel nacional. "Es duro, porque es el único hijo que tengo, lo he tenido a los 55 años, para que veas que me tomo las cosas con tranquilidad, y estoy feliz. No es lo mismo tener un hijo con 25 que con 55. Lo disfruto cada hora", ha reconocido.

Respecto a cómo ha llevado todos esos cambios su mujer, Eva Cárdenas, Feijóo no ha tenido más que palabras de alabanza: "Es tan generosa... que yo sé que no soy justo. Al final, una directiva de primer nivel no necesitaba para nada a un tío como yo y vivía mucho mejor antes de conocerme. Ha renunciado, por el niño, a ser la presidenta de una compañía".

Cárdenas estuvo 15 años al frente de Zara Home, la división de decoración de la conocida cadena del grupo Inditex. Un año después de tener a su hijo, Alberto jr, abandonó su cargo de directiva. Meses después fundó una inmobiliaria, Niebla Azul, junto a su hija Gabriela, fruto de una relación anterior. Actualmente trabaja como asesora externa de la conocida firma de cerámica gallega Sargadelos.

Feijóo ha echado la vista atrás con Bertín y ha contado cómo la conoció. "Fue en un avión. Yo venía de tener una entrevista con Zapatero, y había dos señoras estupendas en el asiento de al lado, y una de ellas era Eva. Nos pusimos a hablar, y cuando salimos del avión recuerdo que me dijo: 'Nos has caído bien. Si te hubiésemos conocido antes, hubiésemos votado al PP'", ha comentado.

Años más tarde, en 2013, ya presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo volvió a coincidir con Cárdenas durante una visita oficial en una tienda modelo de Inditex. "Yo me quedé mirando para ella, pero no la recordaba. Sabía que su cara la conocía, pero hacía cuatro años que no nos veíamos. Y bueno, desde ahí...", ha confesado.

El presidente del PP también ha confirmado que su mujer y su hijo se mudarán a Madrid para estar cerca de él en esta nueva etapa. "Yo se lo agradezco. Como es un cambio durante el periodo escolar, es más fácil el traslado. En el colegio en el que está en Coruña se va a venir al mismo colegio en Madrid. No sé qué va a opinar cuando llegue aquí, porque el patio del colegio en Coruña está pegado al mar, y eso aquí ya no es posible", ha bromeado.