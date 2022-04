Feijóo asegura que votó "por convicción" a Felipe González en 1982 y "lo volvería a hacer"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado que en el año 1982 votó al entonces candidato socialista a la Moncloa, Felipe González, algo que, hizo "por convicción" y que "lo volvería a hacer". Además, admite que echa "todo" de menos de aquel PSOE en el partido actual que dirige Pedro Sánchez.

Así lo asegura en el programa Mi casa es la tuya que presenta Bertín Osborne que se emitirá este sábado en Telecinco, en el que participan además la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En algunos fragmentos de la entrevista que ha anticipado la cadena, Feijóo confiesa que votó en 1982 al candidato socialista. "Voté a Felipe González, por convicción, y lo volvería a hacer", afirma. Al ser preguntado qué echa de menos del PSOE actual, Feijóo responde: "Todo".

El programa cuenta con la colaboración de González a través de un mensaje que Osborne muestra al propio Feijóo en un móvil. "Sé que te has enterado de que Alberto me votó en las elecciones del 82 y debes decirle que esté tranquilo porque los pecados de la juventud suelen olvidarse", señala el expresidente del Gobierno.

Feijóo, a Ayuso: "No entres al trapo"

El programa cuenta con la participación de Ayuso y Moreno, que se sientan con Feijóo y Osborne en una mesa. "Esos son políticos que mandan", comenta sobre los dos presidentes autonómicos el político gallego, que precisamente este viernes ha formalizado su dimisión como presidente de la Xunta después de 13 años.

El presentador le dice a Ayuso que la ve más contenta con este presidente del PP (aludiendo así implícitamente a la crisis interna que ha vivido el partido y que acabó con el liderazgo de Pablo Casado), pero Feijóo interrumpe para exclamar: "No entres al trapo".

"Fraga llegó con 68 años y se fue con 83 años"

Feijóo recuerda en la entrevista que Manuel Fraga llegó con 68 años a la presidencia de la Xunta de Galicia y añade que se fue con 83 años. "Yo tengo 60, o sea que se preparen los españoles, broma aparte", asegura entre risas.

En cuanto a si se ve como presidente del Gobierno, el líder del PP responde: "La clave es que me vean los españoles, no que me vea yo". Además, sobre su dimisión como presidente de la Xunta, destaca que tiene una "sensación agridulce" porque le debe "todo a los gallegos".

El vídeo que ha difundido el programa deja varios interrogantes en el aire como gancho para que los espectadores se conecten este sábado. Así le pregunta por ejemplo cómo se lleva con Pedro Sánchez o si pactará con Vox en caso de que le hiciera falta hacerlo.

El mandatario gallego asegura que ha tenido que renunciar a la "intimidad" por sus responsabilidad y que es "duro" instalarse en Madrid (una vez que ha sido elegido presidente del PP) con un niño pequeño.