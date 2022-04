El pandillero asesinado en Villaverde estaba siendo investigado por el crimen de Atocha

Alejandro Pérez Carmona, apodado 'El Pérez', el adolescente español de 18 años, perteneciente Dominicans Don't Play (DDP), asesinado a plena luz del día este miércoles en el distrito madrileño de Villaverde, estaba siendo investigado por la Policía Nacional por su presunta implicación en la muerte del menor de 15 años, Jaime Guerrero, alias 'Pepe', ocurrida el pasado 5 de febrero en la calle de Atocha de Madrid, han confirmado fuentes policiales a 20minutos.

Estas desconocen el grado de implicación de 'El Pérez' en este hecho, pero si aseguran que había estado presente en el momento del asesinato de Jaime. Este era simpatizante de la banda rival de los Trinitarios y en el momento del ataque llevaba un cuchillo de 60 centímetros.

La delegada del Gobierno, Mercedes González, confirmó este jueves que 'El Pérez' era miembro de los DDP y que fue asaltado por un grupo de la banda rival. Se sospecha que estos pandilleros fueron a por él antes de su posible detención por parte de la Policía.

Este era un nombre recurrente en diversas investigaciones de la Brigada de Información por agresiones entre grupos juveniles. Por ejemplo, se barajó su nombre en el crimen del rapero Isaac López Triano, alias 'Little Kinki', en julio del año pasado en Pacífico. Finalmente, no estuvo entre la nómina de arrestados porque se comprobó que no había participado en el asunto, precisan las fuentes policiales.

Imágenes y declaraciones del SAMUR que ha intentado reanimar durante 30 minutos a un joven de 15 años en la calle Atocha. Presentaba una herida por arma blanca penetrante en hemitórax izquierdo. No han obtenido resultado y confirmaban su fallecimiento.(Fuente: Emergencias Madrid) Portavoz del Samur comentando las heridas que recibió el menor del crimen de Atocha.(Emergencias Madrid)

Mientras, la Brigada de Información y el Grupo V de Homicidios siguen con la investigación de este último crimen ocurrido en la capital, el cuarto de bandas en lo que va de año. La labor se realiza de forma muy minuciosa, explican estas fuentes, al ser un tema muy delicado a la hora de proceder a la detención al tratarse de diez personas al menos, entre las que, además, podría haber menores de edad.