El crimen de Villaverde cambia el 'modus operandi' de las bandas: a plena luz del día, entre semana y a la conquista de territorios

La Policía ya lo avisó: "La venganza es cuestión de tiempo". Tras varios meses donde se han producido hechos aislados, los Dominicans Don´t Play (DDP) y los Trinitarios, las dos bandas juveniles más activas y violentas de la Comunidad de Madrid, han vuelto a enfrentarse. Pero en esta ocasión los agentes ven un cambio en su 'modus operandi' tras el asesinato en el distrito madrileño de Villaverde de un joven de 18 años, perteneciente a los DDP, por un grupo de alrededor 10 personas, pertenecientes a la banda rival. Fuentes policiales explican a 20minutos que, tras los últimos sucesos, los pandilleros ahora actúan a plena luz del día, sin esperar a que llegue el fin de semana y con la idea de ampliar sus dominios hacia otros territorios.

"Hay cierta preocupación debido a la proximidad en el tiempo de estos hechos, que pueden desencadenar en una ola de violencia descontrolada y que sería muy complicada de frenar", sostienen estas fuentes.

La Policía está observando un cambio de tendencia en la forma de actuar de estas bandas, en un primer momento solían intervenir durante los fines de semana y de noche. Otro de los aspectos más destacables es el "aumento de su agresividad", ahora se les puede ver con diferentes armas blancas en mano y su actuación se realiza "en grupos", entre diez y más jóvenes.

"La tendencia ha cambiado, eso se puede ver en este último asesinato. La venganza iba a llegar, antes o después. Estos grupos no olvidan nunca. También tenemos que tener en cuenta que la ambición por querer ampliar sus territorios siempre está latente, y es un condicionante más", aseguran.

La venganza de Villaverde

La víctima, identificada por una vecina como Mario Pérez -conocido simplemente como El Pérez-, era una persona conocida en el barrio de Los Ángeles, donde ha ocurrido el suceso. Fue apuñalado en la espalda y en el abdomen dentro del parque situado junto a las vías y, tras avanzar malherido apenas unos metros, acabó derrumbándose en plena calle Alcocer.

"He visto a un hombre que estaba muy afectado y le he preguntado y me ha dicho que sí que había visto el apuñalamiento y a los que han salido corriendo y que a él le parecía que tanto la víctima como los que habían salido huyendo tenían entre 14 y 15 años", declara a 20minutos Javier Vilches, un vecino de La Ciudad de Los Ángeles que ha sido testigo de los intentos de reanimación de la víctima por parte de los sanitarios del Samur.

La investigación por parte de la Policía sigue su curso, pero las principales hipótesis policiales apuntan a que se trata del cuarto crimen del año en la región madrileña con el sello de estos grupos de pandilleros.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha indicado que los autores de esta emboscada iban completamente encapuchados, por lo que está siendo "muy difícil" reconocer e identificarles y por ello de momento no hay detenidos y no se sabe si son menores. "Son gente joven, que cada vez entran y salen antes de las bandas. El 40% son menores, algo que complica más las investigaciones porque no tienen identificación y no podemos seguir sus pasos fácilmente", ha reconocido.

Además, ha informado que debido a este suceso se ha formado un grupo de trabajo entre la Brigada de Información y la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial de Madrid para dar prioridad en encontrar a los autores de este asesinato "en el menor tiempo posible".

Cuatro apuñalamientos en una semana

El miércoles pasado se produjo en un parque, a unos 300 metros del lugar del asesinato de El Pérez, el apuñalamiento de tres jóvenes de entre 17 y 19 años resultaron heridos, uno de ellos grave, en una reyerta a navajazos. Los atacantes eran DDP y las víctimas Trinitarios. La Policía detuvo a dos personas implicadas.

Además, este lunes se produjo otro apuñalamiento por parte de una docena de jóvenes a otro, de origen dominicano, tras una fuerte discusión en el interior de una discoteca del distrito madrileño de Tetuán, incluido desde este día en el plan antibandas de la Delegación del Gobierno. El joven, de 20 años, fue trasladado por los servicios de Emergencia al hospital con un pronóstico grave tras sufrir la semiamputación de un brazo. Por el momento, la Policía se encuentra investigando si puede relacionarse con un suceso de bandas.

Plan antibandas



Desde el pasado mes de febrero, la Delegación del Gobierno tiene activado un plan para combatir este tipo de violencia callejera. Al respecto, González ha actualizado los datos y ha detallado que se han identificado a 35.339 personas, han intervenido 136 armas, se han detenido a 329 personas y se han levantado 1.200 actas por tenencia o tráfico de drogas.

"Eso sí, no vamos a aumentar efectivos, porque ese plan ya lo rediseñamos en febrero y estamos dando el máximo de las posibilidades" ha señalado, la delegada, que ha querido "reconocer a los más de 500 agentes que se dejen la vida desde hace meses, que están teniendo constante vigilancia".