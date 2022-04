¿Tienes hijos y un baño pequeño? Necesitas una bañera plegable como esta que se puede colgar e incluye reductor para bebés

Tenemos una casa pequeña, es lo que hay. Por eso debemos estrujarnos los sesos para elegir los productos que mejor se ajustan al tamaño de nuestro hogar sin dejar de lado la comodidad y el estilo. La cosa se complica cuando llega un recién nacido a casa. No sabemos si los niños vienen o no con un pan debajo del brazo, pero seguro que, con ellos, entran en casa cunas, carritos de paseo, parques de juegos, cambiadores y toneladas de pañales que ocupan las habitaciones, el salón o la entrada.

Vivir en un piso reducido supone jugar al Tetris para que todo lo que nuestro hijo necesita quepa en el mínimo espacio. Menos mal que hay soluciones para todo. Si no dispones de un cuarto de baño muy grande y decidiste poner una ducha para no agobiarte tanto, necesitas una bañera que puedas usar desde el primer día, pero que también sirva cuando tu hijo sea algo más mayor. Además, este artículo debe poder guardarse en un espacio mínimo para que no te moleste cuando no la estás usando. En 20deCompras hemos descubierto en Amazon uno de los artículos mejor valorados en este campo. Se trata de una bañera que se pliega fácilmente y que es apta para niños de hasta 5 años y que cuesta menos de 40 euros.

Bañera plegable más vendida en Amazon Amazon

Con el respaldo de los usuarios

Esta bañera para bebés es la más vendida de su categoría en Amazon y ha cosechado muy buenas críticas entre los padres. Tanto es así, que las valoraciones rozan las cinco estrellas en el ‘ecommerce’. Incluye un reductor para los recién nacidos y, una vez plegada, ocupa solo 9 centímetros de alto para que la guardes bajo el armario o la cuelgues en la ducha para que no moleste. A Alba, una de las usuarias con compra verificada le ha encantado: “Ideal para personas con plato de ducha o que no quieren llenar toda la bañera (…) Mi hija de 5 años sigue disfrutando y jugando en ella. Tiene tapón para desaguar y se pliega fácilmente en cualquier lado sin ser un trasto engorroso”.

La opción plegable de Stokke

Si no te importa invertir un poco más y eres fan de los productos de la marca Stokke, puedes elegir esta bañera plegable que se puede usar desde el nacimiento hasta los 6 años (aunque es necesario comprar un soporte accesorio para bañar a los bebés más pequeños). El modelo extragrande mide 83 centímetros por 51 de ancho cuando está llena de agua para que nuestros hijos puedan bañarse a la vez que sus hermanos. Sin embargo, plegada no ocupa mucho más que un libro grande. Cuenta con una base antideslizante y tapón termosensible que cambia de color cuando el agua se calienta. Su precio es mayor que la opción más vendida en Amazon, pero si buscas un modelo ultracompacto que además esté disponible en varios colores, esta es una buena elección.

Bañera plegable de Stokke Amazon

