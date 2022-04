¿Buscas la cuna de viaje perfecta? Este modelo de 55 euros es ligero, seguro y fácil de montar

Viajar con niños pequeños siempre es complicado. Conseguir que todo lo que necesitan quepa en el coche acaba convirtiéndose en un Tetris sea cual sea el tamaño de nuestro maletero. Planificar una escapada de solo dos días supone cargar con multitud de accesorios para que el viaje sea más cómodo: una sillita de paseo, una maleta con ropa de cambio, así como pañales, toallitas. Además de la cuna de viaje que permitirá su descanso y el de toda la familia.

En el mercado podemos encontrar muchos modelos de cunas de viaje, pero, a la hora de decidirnos por uno de ellos debemos tener en cuenta algunas características que convertirán nuestra compra en un acierto. En primer lugar, el producto debe garantizar la seguridad de nuestros pequeños: tienen que ser robustas, estables y transpirables para un buen descanso. Además, debemos apostar por cunas ligeras, de fácil plegado y montaje ya que tendremos que trasladarlas de un sitio a otro con frecuencia. El modelo perfecto debe ser cómodo y versátil: es posible encontrar cunas convertibles en una zona de juegos segura y otras tienen dos alturas para depositar con comodidad a los bebés más pequeños.

Como no podía ser de otra forma, en el catálogo de Amazon podemos encontrar cunas de viaje de varios precios. El modelo más vendido en el ecommerce es de la marca Hauck, tiene 12.300 valoraciones y cuesta menos de 55 euros.

Este modelo lo tiene (casi) todo por 55 euros. Amazon

El modelo Dream and Play Plus de Hauck pesa solo 9 kilos y un sistema de plegado en forma de paraguas que reduce su tamaño para guardarla más cómodamente. Se monta rápidamente y su diseño permite usarla, también, como parque de juegos. Incluye una cremallera que se abre solo desde el exterior para que los bebés más mayores puedan salir y entrar con comodidad. Los laterales de red están ventilados y el aire circula de forma natural para que podemos ver a los más pequeños en todo momento. Viene con un colchón plegable de 120x60 centímetros y bolsa de transporte.

Máxima comodidad en dos alturas

Si no nos importa realizar una inversión mayor, la cuna de viaje 2 en 1 de Maxi-Cosi es una opción ideal ya que es sumamente ligera, pesa menos de 6 kilos, y muy compacta. Su mayor ventaja es que se ajusta a dos alturas distintas: la posición más elevada permite dejar fácilmente al bebé recién nacido sin necesidad de agacharnos, la posición inferior es muy práctica cuando el niño ya se puede sentar solo y evita que pueda trepar y salirse de la cuna. Está disponible en dos tonos y tiene un colchón muy cómodo que garantiza el descanso del bebé. Sus fundas son desmontables y se pueden lavar en la lavadora. Además, ahora cuenta con una rebaja del 25% en Amazon y su precio es de 126,65 euros.

Maxi-Cosi también tiene un modelo plegable y con dos alturas. Amazon

