No te quedes en Semana Santa sin tus favoritos de Dodot... ¡ahora que pañales y toallitas están de oferta en Amazon!

La vida con pequeños es casa es tan complicada como satisfactoria. Desde que llegaron a nuestro hogar han sido capaces de revolucionar todos los ámbitos de nuestra vida, desde los horarios hasta las prioridades. Y, aunque a veces resulta agotador, no dejamos de alegrarnos cada vez que los vemos corretear y ser felices. Además, ahora podemos considerarnos expertos en materias que antes pasaban desapercibidas para nosotros: Isofix (para las sillas de coche), el método BLW para la comida y el aprendizaje Montessori se han convertido en parte de nuestro vocabulario.

Pero si hay algo en lo que somos especialmente duchos es en buscar la mejor forma para ahorrar en todo lo relativo a los básicos sin los que nuestros pequeños no pueden vivir. Los pañales y las toallitas son dos de estos indispensables que nos acompañarán durante unos cuentos años mientras nuestro pequeño crece. Y de descuentos y ahorro, Amazon sabe mucho. No solo porque el gigante del comercio online ofrezca ventajas especiales para familias que sean miembros de Prime, sino porque en su catálogo solemos encontrar interesantes rebajas en estos productos de higiene infantil. Para muestra, la que hoy os traemos en 20deCompras: el marketplace ha rebajado los productos de Dodot hasta un 28% para que ni esta Semana Santa ni el resto de abril nos falte provisiones.

Aunque, ¡alerta! Si bien es cierto que todas las ofertas merecen un vistazo, si son productos que vas a necesitar más de una vez, ¡la compra recurrente de Amazon te sale aún más barata! Así que, antes de meter tus favoritos en el carrito de la compra, no te olvides de comprobar cómo te los llevas a mejor precio.

Dos ofertas para no perderse

- Toallitas para todo el año. Si hay algo que nos encanta de este pack, más allá de está sujeto a una de las marcas más populares para el cuidado de los más pequeños, es que incluye 864 toallitas formuladas al 99% agua, sin alcoholes y fabricadas con algodón orgánico. Con más de 5.000 valoraciones, ahora la unidad sale a cuatro céntimos; una oportunidad que no deberías dejar pasar... ¡si quieres estar surtido de toallitas unos cuantos meses!

El 'pack' de toallitas, de Dodot. Amazon

- A 0,18 euros el pañal. Como lo lees: entre las rebajas de Dodot de Amazon hemos descubierto que los pañales clásicos para recién nacidos están rebajados un 15% para que la unidad te salga a 0,18 céntimos. Una oferta discreta, pero que nos ayudará a ahorrar, con la que conseguiremos el modelo que triunfa en el marketplace (¡tiene casi 11.000 valoraciones!) a mejor precio. Y, ¡hay más! Con esta compra te regalan un pack de 48 toallitas.

El 'pack' de pañales Dodot Sensitve de la talla 1. Amazon

