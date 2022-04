Sheriff, el todopoderoso grupo fundado por dos exKGB que controla la vida en Transnistria

Tuvo que ser por un partido de la Champions League, por un equipo llamado Sheriff, que nos enteramos de que en la Europa del Este había un micro Estado llamado Transnistria. El Sheriff, ese equipo que llegó a ganar al Real Madrid en el Bernabéu esta misma temporada, era su representante. Ahora, convertida en un nuevo objetivo de la guerra que libra Rusia contra Ucrania y Occidente, vuelve a saltar a la palestra.

Pero antes de la guerra y gracias al fútbol, conocimos que Transnistria no era un país salido de algún libro de las aventuras de Tintín sino una realidad; un estado que se declaró independiente en 1990 y que cuenta con un reconocimiento limitado. Internacionalmente se lo considera parte de Moldavia, Estado que no reconoce la secesión y considera los territorios controlados por la República Moldava Pridnestroviana (RMP) como parte de la región autónoma moldava de Stînga Nistrului.

El Sheriff ganó en el Bernabéu en eliminatoria de la pasada Champions League. EFE

Transnistria no era lo que nos parecía y tampoco el Sheriff, el club de fútbol de Tiraspol, la capital de este Estado. Sheriff es mucho más que un club de fútbol, es en realidad un enorme conglomerado empresarial que controla buena parte de la economía y la política del país. Éste es, realmente, el equipo del régimen.

Sheriff nace en los años 90 como una empresa de seguridad. La fundan Ilya Kazmaly y Viktor Gushan, dos exagentes de la KGB, como Vladimir Putin. El negocio crece enormemente y en pocos años Sheriff se convierte en un conglomerado de empresas, de gasolineras a supermercados. En 1997 fundan el FC Sheriff Tiraspol, el equipo de fútbol.

Exterior de un supermercado de la empresa Sheriff. WIKIPEDIA/Ralf Roletschek

Como en Rusia, el negocio de las empresas privatizadas

Los fundadores de Sheriff han seguido el ejemplo de los oligarcas rusos, los amigos de Putin. Durante la década de 1990 Transnistria vivió un proceso similar de privatizacion de las empresas públicas. Y allí estaban Gushan y Kazmaly para colaborar con la patria y hacerse con su parte del pastel.

Sheriff está vayas a donde vayas: al restaurante, al supermercado, a la gasolinera..."

Gracias al apoyo de Igor Smirnov, que fue presidente del país entre 1991 y 2011, los dos antiguos espías son hoy en día propietarios, a través de Sheriff, de una cadena de supermercados, una cadena de gasolineras, una red de telefonía móvil, una empresa de construcción, dos fábricas de pan, una fábrica de licores, un concesionario de Mercedes-Benz, una agencia de publicidad, un canal de televisión y una editorial.

Transnistria TRUBS / WIKIPEDIA

La marca Sheriff está en todas partes y a donde no llegan las empresas lo hace el club de fútbol. "Vayas a donde vayas: al restaurante, al supermercado, a la gasolinera...", explicaba el año pasado a EFE el español Juan Ferrando, que entrenó al equipo de Tiráspol en 2013. Se calcula que el grupo de empresas paga más de la mitad de los impuestos que recauda el Gobierno.

Lo legal y lo ilegal

Controlan lo legal y lo otro. Se calcula que dependen de ellos más del 60% de la economía legal del país y otro 60% de los negocios ilegales (contrabando de cigarrillos, de combustible, ¿de material nuclear? y lo peor, tráfico de personas), según analistas extranjeros que han sido citados por medios internacionales. Este conglomerado en un país tan diminuto como Transnistria -más pequeño que la provincia de Pontevedra y de algo más de medio millón de habitantes, de los que 160.000 viven en Tiraspol- es suficiente para considerar a Gushan y Kazmaly los dos hombres más poderosos de Transnistria.

Gusan es la persona con más influencia en Transnistria, en política y en economía"

Gasolinera Sheriff, en Transnistria. WIKIPEDIA/Dalibor Z. Chvatal

En especial, Gusan. Según Anatoly Dirun, director de la Escuela de Estudios Políticos de Tiraspol, este ex policia y ex espía "es la persona con más influencia aquí, tanto en política como en economía". Porque, claro, Sheriff también ha acabado en política y no de manera discreta, por detrás, sino a las claras, fundando un partido.

El grupo Sheriff fundó en el año 2000 su propio partido político, Obnovlenie, o Renovación en ruso. Con un antiguo directivo de Sheriff, Yevgeni Shevchuk, la formación ganó sus primeras elecciones en 2005. Shevchuk fue presidente de Transnistria entre 2011 y 2016, pero luego le dio por impulsar una reforma fiscal más justa y acabó "abandonado" el centro del poder.

Su propio partido político

Pero el cambio de cara no tuvo consecuencias. En 2020, la variante política de Sheriff ganó las elecciones de noviembre de 2020: sacó 29 de los 33 diputados en los comicios al Soviet Supremo (el parlamento transnistrio).

El partido político de Sheriff arrasó en las elecciones de noviembre de 2020

En lo político y en lo económico, Transnistria depende de Rusia. Desde 2014 ambos países han firmado varios acuerdos de cooperación en todo tipo de materias. El Kremlin reconoce que Transnistria pertenece a Moldavia y sin embargo no retira a su ejército, para conservar su influencia en la zona.

La bandera oficial de Transnistria, con la hoz y el martillo soviéticos. WIKIPEDIA

Putin mantiene en Transnistria miles de soldados y un Grupo Operativo del ejército ruso que controla los arsenales que llegaron tras la desintegración del bloque socialista. En junio de 2018, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución instando a Rusia a completar su retirada.

El 15 de marzo de 2022, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución por la que reconocía a Transnistria como "territorio de Moldavia ocupado por Rusia". La región se mantiene leal a Rusia y Putin, en medio de la invasión de Ucrania, la mira para una posible anexión junto al sur y el Donbás ucraniano.