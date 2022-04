Tamara Gorro rompe su silencio tras haber tenido que ser operada de urgencia: "Me han dicho que mi vesícula ha sufrido muchísimo"

Tamara Gorro tuvo que ser intervenida de urgencia este martes para que le extirpasen la vesícula biliar, órgano que tantos problemas de salud le estaba generando y que le ha hecho perder más de diez kilos en un periodo corto de tiempo.

La que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa ha reaparecido en sus historias de Instagram con una flamante sonrisa para explicar a sus seguidores cómo se encuentra tras salir del quirófano.

"Esta operación era sencilla dentro de lo que cabe, aunque no deja de ser un órgano. Está todo bien. Me han dicho que mi vesícula ha sufrido muchísimo y que estaba horrorosa", comenta la influencer a su 'familia virtual'.

Aunque ha pasado una noche muy mala, al no haberse complicado la operación, le han dado el alta hospitalaria de manera inmediata: "Ahora ya a casita tranquila, con mimos y mis niños".

Además, la modelo ha querido quitarle hierro a la situación actual que está viviendo a causa de su depresión y cuenta la conversación que tuvo con los médicos antes de su intervención: "No me han podido arreglar la cabeza, yo le dije 'a ver si me haces un dos por uno', pero no ha habido manera, así que de momento a recuperarse de la vesícula".

"¡Prueba superada! Casita, reposo y a dejarme mimar. Mil gracias por los todos los mensajes, y a partir de ahora ya no os doy más disgustos, que vamos servidos. ¡Os quiero!", escribe Tamara Gorro en su último post de Instagram, donde agradece a sus seguidores que se hayan preocupado por ella.