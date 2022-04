Pareja, hijos, padres, amigos... Tamara Gorro está rodeada de grandes apoyos, a los que también se une su familia virtual de las redes. Parecía tener todo para ser feliz: familia, trabajo, éxito. Pero, tras darse cuenta de que esto no es óbice para necesitar ayuda, la influencer pidió amparo a tiempo, con un gran grito que llegó más tarde de forma pública y que tenía un claro propósito: reclamar más atención a la salud mental.

La modelo de 35 años saltó a la fama en 2008, primero como por representar a su provincia natal, Segovia, en el certamen Miss España y después por ser tronista de Mujeres y hombres y viceversa, donde finalmente se marchó de la mano de Rafa Mora.

El dating show de Telecinco la hizo conocida y la reconvirtió en comentarista, colaboradora, concursante de realities y, con la llegada de Instagram, en una de las influencers más famosas de España cuya popularidad ha trascendido más allá de los pasillos de Mediaset.

Su familia virtual, como ella la llama, suma más de dos millones de personas en las redes. Fans que siguen su vida desde hace años, que están atentos a sus publicaciones, que incluso tienen contacto con ella y que conocen su día a día con su ya expareja Ezequiel Garay, exfutbolista del Valencia, y sus dos hijos, Shaila y Antonio.

Por ello, la mayoría de ellos no han estado ajenos a los problemas de salud mental que la extronista ha compartido, una "depresión con trastorno de ansiedad mental" que la obligó a alejarse temporalmente de su labor en las redes sociales.

Pasado, presente y un futuro hacia su recuperación

"Yo no daba crédito y decía que no podía tener eso. Porque yo estaba bien... Me refiero a que yo salía y entraba. Yo asociaba la depresión a solo estar acostada. Y me he tirado mucho tiempo en la cama, pero no creía que era por eso, no me imaginaba esa gravedad", reveló la influencer a 20minutos.

Pero, tras luchar contra los estigmas que tiene la sociedad sobre la salud mental, e incluso contra los que ella misma tenía, se puso en manos de profesionales. Y todo este proceso de recuperación, en el que aún está inmersa, lo ha narrado abriéndose en canal en su libro Cuando el corazón llora (HarperCollins).

En este ensayo autobiográfico, escrito a modo de diario, la modelo ha relatado su día a día desde que se puso en manos de su terapeuta, pero también ha rememorado duros momentos de su pasado que tenía enterrados y, sin darse cuenta, le habían afectado enormemente.

La muerte de su padre o la ausencia de su madre porque trabajaba mucho son algunos de los ejemplos que Tamara Gorro destaca, pero también un episodio de acoso sexual que vivió a los 12 años en un campamento.

El padre del dueño, al que todos conocían, se acercó a ella y le propuso ir a pasear a su perro, momento a solas que aprovechó para sobrepasarse con ella. "No recuerdo si hablamos o no, ni de qué ni de nada. Solo tengo la imagen de lo que ocurrió después", narró en su libro. Él la besó, la tocó y la intentó tumbar, pero ella le empujó y echó a correr hasta llegar al campamento de al lado, donde llamaron a la guardia civil y, finalmente, su madre la recogió y se la llevó a casa.

Este terrible momento que ella tenía guardado en su "mochila de piedras" que ha llevado toda su vida a la espalda, Gorro lo extrapola a la inseguridad y "la desconfianza que la acompaña". "Me da vergüenza que me vean desnuda, si puedo evitar la luz en el sexo, mejor. La fuerza me espanta, y no tener siempre una salida, también", declaró.

Sin duda, todo esto revela la dura lucha que ha tenido que librar la modelo para curarse de su depresión. Sin embargo, a pesar de haber contado su proceso en Cuando el corazón llora, no está recuperada aún. "Estoy en mi peor momento", confesó en la presentación del libro el pasado miércoles 6 de abril.

"Me hubiese gustado no haber escrito este libro, pero me encanta sentirme como me siento, libre", añadió, en clara referencia a su deseo de no haber tenido su 'mochila' tan cargada de duros episodios como los que cuenta. Pero Tamara Gorro se armó de valor y plasmó todo ello en estas páginas, con el fin de poder demostrar que la vida no siempre es como las redes sociales muestran y poner en valor lo mucho que ayudan los profesionales de la salud mental como la terapeuta y la psiquiatra con las que ella trabaja.

Un camino con muchas curvas

En la presentación del libro -presentada por Tania Llasera y con la actuación de India Martínez, ambas amigas de la protagonista-, la segoviana se sinceró aún más y, consciente de lo que puede ayudar su testimonio, confesó que el camino que aún recorre y que conduce a su recuperación no ha sido fácil.

"Cuando sabes que tienes una enfermedad, tienes que tratarla. Y no puedes dejar ese tratamiento. Yo llegué a un punto en el que decidí dejar la terapia. Mis palabras fueron: 'Me rindo, porque no puedo más'", aseguró.

De hecho, en su conversación en directo con la presentadora, rompió a llorar al hablar del episodio en el que intentó quitarse la vida: "Yo, cuando pasa eso, solo estaba con Luz [la terapeuta], y en ese momento, la llamé y me dijo: 'Es el momento de pasar con otro profesional, porque yo aquí no puedo hacer nada'. Entró Tamara [la psiquiatra] y retomó el rumbo de mi vida con una medicación que aplaudo, de la que estoy muy a favor".

Pero Tamara Gorro está muy centrada en su recuperación, y tiene un objetivo claro. "Sí voy a poder, y puedo por dos personas que son mis hijos", señaló en la presentación.

"Siempre hay una gota que colma el vaso, para todo. La mía fue mi separación", confesó también visiblemente emocionada, pues esta crisis en su relación con Ezequiel Garay no solo le afectó, sino que también fue un episodio público y que acaparó la atención mediática.

Sin embargo, la relación con el padre de sus hijos no podría ser mejor, pues el exfutbolista -y su familia- estuvo presente en el estreno del libro: "Ezequiel está aquí y va a estar toda mi vida, aunque no seamos pareja, y eso es algo muy bonito de celebrar".

"Si ni tú mismo te das cuenta de que tienes esta enfermedad, como para que otro lo haga. Y él siempre ha estado a mi lado, dándose cuenta o no, y sé que siempre estará, estemos juntos o no", declaró a 20minutos. Por tanto, es evidente todo lo que se quieren y su expareja, al cual sigue considerando familia, es y será parte importante de su recuperación, al igual que sus hijos, que la han ayudado "a que no tire la toalla".