Tamara Gorro, operada de urgencia, da con la causa de su acusada pérdida de peso

No son buenos tiempos para Tamara Gorro. La influencer, que atraviesa por una depresión, ha relatado en este tiempo que estaba perdiendo mucho peso -ha pasado de 64 a 52 kilos- y desconocía el motivo.

Hasta ahora, ya que, tal y como ella misma ha contado, han encontrado el motivo de este problema digestivo que deriva en esa pérdida de peso. Y es que los médicos han decidido que deben quitarle la vesícula, ya que está "muy pequeñita y engrosada".

"Me he enterado hace muy poco de esta noticia, que es que hoy tengo que bajar a quirófano", ha dicho este mismo martes la ex de Garay desde la cama del hospital.

"Sabéis que llevo con problemas digestivos muchísimo tiempo, pero desde que estoy enferma, mi bajada de peso no es solo por mi problema que tengo", relata.

Sobre la ausencia de noticias sobre este asunto hasta este mismo martes, alega: "No os enfadéis conmigo. Hoy me pasa esto, mañana lo otro... Pero bueno, a todos les pasa algo. No he querido contar nada hasta ahora porque, sinceramente, me da hasta vergüenza y también que me he enterado hace muy poco de esta noticia y es que hoy tengo que bajar al quirófano dentro de muy poquito".

Sobre sus problemas de salud, que llevan a los médicos a extirparle la vesícula, indica: "Ellos creen que van a solucionar el problema, pero, en caso de no solucionarlo, vamos a evitar un problema en un futuro mayor"