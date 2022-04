Tamara Gorro sufre una recaída de su depresión

Tamara Gorro ha anunciado este jueves a través de sus redes sociales que había sufrido una recaída dentro de su proceso de recuperación de su depresión.

"Hoy no fue un buen día. Más bien diría horroroso. Llevo unos días baja, muy baja, hasta que de nuevo caí, pero sé que vuelvo a subir", ha declarado.

Ha querido relajar a sus más de dos millones de seguidores, que se mostraron muy preocupados por su situación, asegurando que "esto es así".

"Una mierda que muchos por desgracia conocemos y convivimos con ello. Por eso mismo, al igual que me muestro bailando cuando me apetece, no aparezco o digo que no estoy bien", ha expresado.

Sin embargo, asegura no poder saber cómo estará al día siguiente cuando sufre este tipo de bajones. "¿Mañana? Ojalá lo supiera, pero mis ganas están", declaraba.

La influencer tiene como objetivo con este tipo de publicaciones y confesiones normalizar la enfermedad que padece y que paraliza su vida desde hace algunos meses.