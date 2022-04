Tamara Gorro reaparece tras confesar los abusos sexuales que sufrió: "Me siento libre"

Tamara Gorro presentó este miércoles su nuevo libro, Cuando el corazón llora, donde la influencer se abre en canal y cuenta los episodios más duros de su vida: los abusos sexuales que sufrió de adolescente y su depresión actual.

La joven ha querido reaparecer en sus redes sociales después de sus duras confesiones, ya más liberada. "Me siento libre. A la vez con miedo, paralizada, feliz y con ganas. Es una mezcla de sentimientos difícil de gestionar, pero que a la vez me están aportando aprendizaje en mis emociones", declara.

"No soy una pobrecita, ni tampoco un ejemplo, pero sí me considero algo que TOD@S tenemos en común: una superviviente de momentos puntuales. Sí, tod@s a lo largo de nuestra vida o en el presente vivimos situaciones que nos ponen al límite y siempre buscamos la manera de salir. Con más o menos fuerza, con cicatriz o sin ella, pero salimos", asegura.

Con su libro no quiere producir pena o condescendencia entre sus lectores, sino que se sientan arropados al leer una situación que puede que sea similar a la que ellos están pasando. "El corazón nos llora a tod@s en ciertos momentos, otra cosa es que no nos demos cuenta, o sí, y disimulemos para evitar más dolor. Porque caminamos por inercia y no nos detenemos a valorar cómo estamos nosotros mismos", expresa.

En esta publicación ha aprovechado para agradecer a las personas que estuvieron en la presentación y a las que le han mostrado todo su apoyo. "Ayer viví uno de los momentos más importantes de mi vida, enseñé mi corazón a tod@s los allí presentes y fue duro, muy duro, pero a la vez bonito", señala. "Os tengo que agradecer lo arropada que me sentí y agradeceros eternamente el no soltarme la mano".

"Ahora podréis conocerme un poco más con este libro. Mi intención fue muy clara: que los míos sepan porque he llegado a este punto, ya que por qué fui capaz de expresarlo. Y aquellos que no me conocen sepan cómo soy y por qué tengo esta personalidad", explica.

Concluye con una dura confesión acerca de su situación actual, pero a la vez cargada de esperanza. "No hay nada peor en el ser humano, que estar rodeado de gente y sentirse solo. Yo me he siento sola, pero en el fondo hay una parte de mí que me da señales de que no lo estoy. Tan solo hay que mirar este perfil (familia virtual), u observar a mi alrededor para comprobarlo. Termino diciendo algo que en ocasiones no he sido capaz de pronunciar, pero hoy, ahora, en este mismo instante siento: Tengo ganas de vivir", manifiesta.

También ha querido difundir en sus redes sociales este viernes un vídeo recopilatorio de lo que fue el evento para todos aquellos seguidores que no pudieron asistir, algo que han agradecido enormemente sus fans.