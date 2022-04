Colau y Díaz no descartan haber sido espiadas y esta califica de "muy grave" las escuchas a líderes independentistas

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no han descartado este sábado haber sido espiadas alguna vez.

En una entrevista conjunta de Catalunya Ràdio al asistir al Desayuno de Sant Jordi en el Ayuntamiento de Barcelona, Díaz ha contestado así al preguntárseles si están tranquilas de que ellas no han sufrido espionaje: "No, yo no. Yo, no".

Y al repreguntársele si teme que la puedan espiar, la vicepresidenta ha insistido: "Sí, sí. Lo digo francamente. Sí".

Colau ha respondido: "Lo hemos contemplado siempre como una posibilidad. No tenemos nada que esconder, pero evidentemente es un escándalo que se pueda normalizar o se pretenda normalizar" que pueda haber escuchas a políticos o cualquier ciudadano.

"Una democracia fuerte es la que no tiene ningún miedo de investigar, de ser transparente, de dar todas las explicaciones hasta el final", ha añadido.

Yolanda Díaz apela al diálogo

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha apelado este sábado al diálogo y ha asegurado que el Gobierno trabajan para recuperarlo con la Generalitat de Cataluña, tras el presunto espionaje a líderes independentistas: "La política es dialogar. Lo otro no tiene ningún sentido. Ya lo hemos vivido en Cataluña durante mucho tiempo".

En declaraciones a los medios tras asistir al Desayuno de Sant Jordi en el Ayuntamiento de Barcelona, ha asegurado que la situación es grave y que por eso requiere "diálogo, diálogo y diálogo".

Considerado que es un tema "de máxima importancia para las democracias contemporáneas" y ha remarcado que hay que cuidar la democracia cada día, así como preservar los derechos fundamentales.

"Cuidemos la democracia. Y créame que el presidente (Pedro Sánchez) encabeza esta reflexión", ha insistido Díaz.

También ha remarcado que no es cuestión de cuántas personas han podido ser espiadas, ya que "con que sea espiada una persona es de máxima gravedad", y ha abogado por cuidar y ensanchar la democracia y garantizar los derechos fundamentales.

Preguntada por si el PSOE debe apoyar una comisión de investigación sobre el presunto espionaje, ha respondido que no es su estilo opinar sobre lo que deben hacer otras formaciones políticas.