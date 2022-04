Claves de las dos primeras semanas del juicio de Johnny Depp y Amber Heard: drogas, insultos, golpes y controvertidas grabaciones

Han pasado dos semanas desde que los actores Amber Heard y Johnny Depp volvieran a verse las caras en el tribunal de Virginia (EE UU), donde suman ocho largas jornadas de cruces de acusaciones. Sus testimonios, así como los de los declarantes que ya han participado -entre ellos estarán personalidades como el intérprete James Franco o el magnate Elon Musk-, siguen dando que hablar entre quienes siguen su polémica batalla legal, que será televisada durante al menos cuatro semanas más.

En 2018, el intérprete de Piratas del Caribe presentó una demanda contra su exmujer después de que esta escribiera una columna en The Washington Post afirmando ser "una figura pública que representa el abuso doméstico". En ningún momento mencionó a Depp, pero su representante, Benjamin Chew, insiste en que la actriz se refería al actor.

El artista pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras Heard, por su parte, responde con una contrademanda en la que alega que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Día 1: arranca el juicio

El pasado 11 de abril arrancó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, que declararon ante un jurado civil formado por siete miembros y cuatro suplentes. La sesión, presidida por el juez Penney S., contó con las declaraciones de los primeros testigos. El abogado de Heard, J. Benjamin, acusó al actor de estar inventando "teorías de la conspiración" y una especie de "telenovela", mientras su cliente sufre cada día los efectos de un "horrible" abuso.

Por su parte, Benjamin Chew, abogado del artista, lamentó que el texto de Heard en el Washington Post se refiriera a su representado. "Amber Heard cambió para siempre la vida del señor Depp y su reputación. Le oirán decir el terrible impacto que ha tenido en su vida", contó. A las puertas del tribunal se pudo ver a decenas de personas apoyando al actor, mientras solo cuatro asistentes apoyaron a Heard.

Día 2: maltrato, lesiones y supuestas infidelidades

Christi Dembrowski, la hermana del actor, testificó alegando que durante su infancia ambos fueron maltratados por parte de su padre, quien golpeaba a su madre mientras Johnny Depp trataba de defenderla. De esta forma, insistió en que el artista es "un buen hombre y padre", así como una persona incapaz de causar lesiones a Heard.

La defensa de Amber mostró una serie de fotografías para demostrar el supuesto maltrato que sufrió la actriz, a lo que los abogados de Depp respondieron con imágenes y vídeos del dedo ensangrentado y la cara quemada del artista tras sus trifulcas. También enseñaron instantáneas de las supuestas infidelidades que la actriz habría cometido con Elon Musk y James Franco y una imagen de los excrementos que la artista habría dejado encima de la cama para molestar al actor.

Una de las abogadas de Heard contó que Depp se cortó su propio dedo y se quemó la cara él mismo, lo que hizo que el actor soltara una carcajada durante la sesión, la cual se llegó a viralizar en las redes sociales. Además, se criticó la amistad del intérprete con Marilyn Manson, con quien toca en sus conciertos.

Día 3: trifulcas en su ático y testimonios de vecinos

Isaac Baruch, quien fuera vecino de los actores en Eastern Columbia Building, reconoció que veía a la pareja enamorada, aunque después su relación se torció. Nunca vio a Depp golpear a su exmujer ni se fijó en las marcas que cubrían parte del rostro de ambos. Eso sí, reveló que, cuando discutían, Heard era quien más elevaba la voz.

Por otro lado, Brandon Patterson, gerente del edificio Eastern Columbia, indicó que existe un total de 87 videos de las cámaras de seguridad que sirven para demostrar las supuestas mentiras de Heard. Un ejemplo de ello era una grabación de la primavera de 2016 que desmentía la versión de la actriz sobre cómo Depp habría "destrozado" el ático donde vivían.

Día 4: Heard, acusada de abuso laboral y de esconder los medicamentos de Depp

Kate James, la antigua asistente de Heard, declaró haber sufrido "abuso laboral" por parte de la actriz, que la habría humillado a base de insultos, escupitajos en la cara y llamadas a altas horas de la madrugada. Después, la psicóloga Laurel Anderson, quien trató a la pareja durante un tiempo, comentó que había observado abuso mutuo y que ambos arrastraban una infancia complicada.

El doctor Kipper, médico del artista, dijo que Depp se acercó a él solo para superar sus problemas con las sustancias anteriormente mencionadas, y añadió que el actor estaba sufriendo de "depresión, ansiedad e insomnio". Por otro lado, añadió que Heard fue excesivamente negligente y poco cuidadosa con la salud de su exmarido, pues le ocultaba sus medicamentos, lo que le provocaba síndrome de abstinencia.

Día 5: "Ella siempre quería discutir"

Debbie Lloyd, la exenfermera de Depp, declaró que había tratado al actor para ayudarlo a desintoxicarse de las sustancias, y que Heard lo acusaba de prestar más atención a su proceso de desintoxicación que a su relación. "Ella siempre quería discutir y él parecía que intentaba entretenerse con su música, viendo películas o jugando a videojuegos. Fui testigo de cómo Amber no lo dejaba en paz, y eso aumentaba su ansiedad y elevaba su consumo”, declaró la especialista.

Día 6: "Nunca he golpeado a una mujer"

Los abogados de Heard interrogaron al guardia de seguridad de Depp, Sean Bett, sobre un incidente en el edificio Eastern Columbia. Según explicó, nunca estuvo preocupado por Heard, pero sí por el actor.

Depp aseguró nunca haber golpeado a una mujer: "Pensé que era diabólico que mis hijos tuvieran que ir a la escuela y que sus amigos o gente se les acercaran con la infame portada de la revista People de la señorita Heard con un golpe en la cara", dijo, y añadió: "Nunca llegué al punto de golpear a la señorita Heard de ninguna manera. No he golpeado a ninguna mujer en mi vida... Como sabía que no había nada de verdad en eso, sentí que era mi responsabilidad levantarme, no solo por mí, sino también para defender a mis hijos".

Sobre el abuso que sufrió por parte de su progenitor, declaró: "El abuso verbal, el abuso psicológico, fue casi peor que las palizas... El dolor físico aprendes a aceptarlo. Pero el abuso psicológico y emocional es lo que nos destrozó".

Día 7: Johnny Depp relata cómo empeoro su relación

Depp explicó que su relación con la actriz cambió de manera progresiva, y que esta lo humillaba e insultaba constantemente. "La forma en que ella comenzó a hablarme... De repente me equivoqué en todo. [...] Si intentara explicarme y corregir el malentendido, entonces comenzaría a aumentar, ya que la señorita Heard no podía estar equivocada".

Además, apuntó que la intérprete lo estuvo encerrando en el baño durante dos años y que lo llamaba "mal padre". "La violencia es innecesaria. ¿Por qué golpearías a alguien para que esté de acuerdo contigo? No creo que funcione", añadió, alegando, además, que su exmujer se comportó con él de manera inapropiada a la hora de manejar su proceso de intoxicación al alcohol y las drogas.

Día 8: Depp, grabado en actitud violenta

La octava sesión fue una de las más duras. La actriz mostró un audio de su exmarido durante una crisis suicida. En ella, se escucha a Heard pedirle que no se corte con un cuchillo, mientras él le repite que fue ella quien lo llevó a eso. La grabación se presentó al final del día, sin darle oportunidad al intérprete de hablar al respecto, y este rompió a llorar.

Además, la actriz enseñó un vídeo donde se observaba a Deep golpeando las puertas de los armarios y luego sirviéndose una copa de vino tinto antes de descubrir que lo están filmando y enfadarse. Por otro lado, Deep usó su dedo como pincel y escribió en un espejo la frase "Amber es fácil" después de que Heard le cortara con una botella de Vodka. El propio actor lo reveló.