El juicio por difamación que enfrenta a los actores Johnny Depp y Amber Heard desde el pasado lunes contó este jueves con declaraciones como la de Kate James, la ex asistenta personal de la actriz, de la que dijo que es una persona "inestable" y "dramática".

La declarante intervino en la cuarta jornada del juicio a través de una videoconferencia para denunciar haber sufrido, supuestamente, violencia verbal y "abusos" en el entorno laboral por parte de la intérprete de Aquaman.

James retrató a Heard como una mujer "verbalmente abusiva", apuntando que la humilló en varias ocasiones mediante gritos, insultos, amenazas y mensajes a altas horas de la madrugada.

"Entre las dos y las cuatro de la mañana comenzaba el bombardeo", contó. "Eso es con lo que me despertaba. Todo incoherente, sin sentido. Solo buscaba a alguien contra quien arremeter", expresó la mujer.

"Un día se levantó de un salto de su silla y puso su rostro a unos cuatro dedos del mío. Me escupía en la cara y me decía: '¿Cómo te atreves a pedirme el salario que me pides?'", recordó la extrabajadora.

En el tribunal de Fairfaix (Virginia, EE UU) también intervino la que fuera terapeuta de la expareja, Laurel Anderson, quien afirmó que en la relación hubo "abuso mutuo". La experta trabajó para el matrimonio durante 2015 y 2016, tanto en sesiones individuales como conjuntas.

La exterapeuta de los actores habla de abuso mutuo

"Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que con Heard se descontroló y se involucraron en lo que vi como un abuso mutuo", aseguró Anderson.

Al ser cuestionada sobre si Depp fue violento con Heard, la terapeuta afirmó que "sí" y que llegó a ver "múltiples" moratones en la cara de ella. Posteriormente, Anderson señaló que, en sus sesiones de terapia, la actriz llegó a reconocer que también golpeaba a Depp durante sus peleas.

El protagonista de Piratas del Caribe y la actriz estuvieron presentes este jueves en una nueva sesión del juicio, en el que Depp acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post, en 2018 después de su divorcio y en el que se refería a sí misma como una persona que tenía experiencia en lo que "representa el abuso doméstico".

El proceso, que llega tras un mediático juicio en Londres por otro artículo similar, se está transmitiendo en directo por internet y contará con testigos tan famosos como el actor James Franco o el multimillonario Elon Musk.

De hecho, la primera jornada del proceso estuvo marcada por la dificultad para formar un jurado popular ya que la mayoría de candidatos conocían el caso y tenían opiniones preconcebidas.

El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios. Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones de dólares.