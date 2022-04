Planes para el fin de semana: el humor de Miguel Mihura y La Noche de los Libros

La noche de los libros se celebra el viernes 22 de abril, víspera del día en que se conmemoran los fallecimientos de Cervantes y Shakespeare, aunque ya sepamos que no es cierto en ninguno de ambos casos. En nuestros planes para este fin de semana aparecerá el escritor inglés en un glorioso western; siguiendo en terreno teatral, asistiremos al afán por contraer matrimonio de un delicioso personaje de comedia; conjugaremos video-creaciones actuales con música del siglo XVII; escucharemos a uno de los jóvenes fenómenos del canto en el Teatro Real; repasaremos la misteriosa fotografía de Jorge Ribalta; asistiremos a una sesión de sexología en forma de monólogo; y seguiremos hablando de libros, leyendo y escuchando a nuestros escritores, incluso a ciegas.

1. Teatro. 'La bella Dorotea' en el Teatro Español

César Camino y Manuela Velasco en el Teatro Español Jose Alberto Puertas

Miguel Mihura fue uno de los grandes escritores teatrales de España y siempre es una celebración ver de nuevo en los escenarios cualquiera de sus elegantes comedias, así que estamos de enhorabuena porque en el Teatro Español se representa hasta el 1 de mayo La Bella Dorotea. Una obra estrenada en 1963 que mantiene toda su vigencia, pero eso tampoco es extraño en Mihura, porque una de sus mejores creaciones, Tres sombreros de copa, fue escrita nada menos que en 1932 y todavía resulta chispeante y asombrosa.

La bella Dorotea gira en torno a un personaje digno de admiración, porque lucha por mantener su criterio frente a una sociedad que la hostiga y, en último término, frustra indirectamente su gran deseo de contraer matrimonio, espantando a los pretendientes. Dorotea no se deja arrastrar por la corriente impuesta y decide mantener su vestido de novia puesto hasta conseguir su propósito. La comedia se desarrolla en una población costera del norte de España donde en verano es casi imposible ver un rayo de sol, y cuando aparece hay que apresurarse para pillarlo. Esa penumbra permanente también tiene continuidad en un ambiente cerrado y provinciano frente al que se planta Dorotea.

La producción que dirige Amelia Ochandiano destaca por su frescura, buen ritmo y aprovechamiento de todos los rasgos de humor que destila la obra de Mihura, a lo que hay que sumar una escenografía colorista, naif, algo infantil incluso en sus audiovisuales, diseñada por Raúl García Guerrero. El tramo final de la obra se ha transformado, en esta versión, en un breve monólogo que declama la protagonista para narrar la resolución de la acción al público. Una licencia admisible que apela a los sentimientos.

Belén Ponce de León, Mariona Terés y María José Hipólito Jose Alberto Puertas

Magnífico vestuario de María Luisa Engel que nos trae a la memoria aquellos estampados imposibles de los años setenta, con los que viste a las amigas de Dorotea (Mariona Terés, María José Hipólito y Belén Ponce de León). Un trío hilarante que actúa como correa transmisora del sentir de una sociedad pacata.

Con el recuerdo de María Fernanda D’Ocón -fallecida hace menos de un mes- protagonizando la versión televisiva de La Bella Dorotea en uno de esos impagables Estudio 1 de nuestra televisión en blanco y negro, la presencia de Manuela Velasco quizás no ofrezca precisamente el perfil de una solterona, pero desarrolla y compone perfectamente la rebeldía de la protagonista. Raúl Fernández de Pablo aporta al personaje de José Rivadavia ese componente de un tierno pillo que, en el fondo, no es más que otro fracasado buscando un acomodo sentimental. El desparpajo de Rocío Marín y la expresividad de César Camino redondean un elenco equilibrado.

Raúl Fdez. de Pablo en el papel de novio de 'La bella Dorotea' Jose Alberto Puertas

Mihura maneja el humor con rasgos de melancolía y reivindica a esos personajes de difícil encaje en los moldes establecidos, llenos de dudas pero con determinación, al borde del absurdo. Plantando cara a los chismorreos, como Dorotea al pasear con su vestido de novia por la calle Mayor mientras los visillos se mueven. O aguardando en el andén a coger el primer tren que pare con destino indeterminado. La búsqueda de la libertad, de la independencia.

2. Recital. El fenómeno Józef Orliński debuta en el Real

El contratenor Józef Orlinski debuta en el Teatro Real Jiyang Chen

Jakub Józef Orlinski (Varsovia, 1990) ha alcanzado gran notoriedad como representante aventajado de los jóvenes contratenores, llegando a cautivar al gran público y también a los aficionados. Visita España durante esta primavera y, además de Madrid, tiene previsto pasar por Oviedo, Barcelona, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

El recital del sábado 23 en Madrid supone además su debut en el Teatro Real, y en él presentará uno de sus últimos trabajos discográficos, Anima Aeterna, junto al prestigioso conjunto orquestal Il Pomo D’Oro que estará dirigido por Francesco Corti.

Considerado por The New York Times como "una estrella ascendente de la música clásica", Orlinski se ha convertido en poco tiempo en uno de los contratenores más destacados a nivel mundial, con actuaciones que acumulan más de ocho millones de visitas en Youtube, como su interpretación de Vedrò con mio diletto (Vivaldi) en el festival Aix-en-Provence, que aquí vemos:

Artista exclusivo del sello Warner/Erato, consiguió un premio Opus Klassik con su primer disco (Anima Sacra). Su segundo álbum (Facce d’amore) fue galardonado en los International Opera Awards de 2021. Además, el pasado mes de diciembre tuvo lugar su esperado debut en el Metropolitan Opera de Nueva York, donde interpretó el papel de Orfeo en la ópera Eurydice de Matthew Aucoin, una composición actual.

Portada del disco que presentará en el Teatro Real Michael Sharkey

Anima Aeterna es un álbum con arias sagradas y motetes del siglo XVIII. Sigue la línea de Anima Sacra, que en 2018 consolidó de manera decisiva a Jakub Józef Orliński como artista discográfico. Su programa, con música de Zelenka, Händel, Fux, Gennaro Manna o Francisco António de Almeida, contiene varias grabaciones de estreno mundial. En el disco participa la cautivadora soprano Fatma Said, que interpreta, junto a Orliński, el brillante Laetatus sum de Zelenka.

Según Orliński, “las sombras y los colores que se escuchan en la música sacra de la época barroca tocan el alma de las personas, incluso hoy. Anima Aeterna significa 'alma eterna', que para mí significa naturaleza (...) Algo vital, salvaje y peligroso, pero también tranquilo, fascinante y sanador."

3. Cine y literatura. 'Pasión de los fuertes' de John Ford

Victor Mature y Henry Fonda brindando con champán fotograma de 'My Darling Clementine'

Al hilo de las celebraciones del Día del Libro, la Filmoteca Española reabre tras más de cinco años su pequeña librería, en la que tantos ratos libres pasamos antes o después de asistir a alguna película en el Cine Doré. Ahora se ha habilitado el acceso directo desde la calle y seguirá dedicada a la venta de libros y otros objetos en torno al cine. En esta nueva etapa estará gestionada por los responsables de la Librería El Buscón. La reapertura será el sábado 23 de abril y para celebrarlo se presentará el libro Simetrías. Los 5 actos en las películas de John Ford (Editorial Artenaica) a cargo del autor, Paulino Viota, y el editor, Alfonso Crespo. El libro recorre catorce películas del gran cineasta, trazando conexiones entre todas ellas. Será en el vestíbulo del Doré, a las 17:00. Tras la presentación, a las 18:30, se proyectará en la sala 1 la película My Darling Clementine, (John Ford, 1946), que en España se tituló Pasión de los fuertes.

Es una de las numerosas obras maestras de John Ford, un western en el que se relata la llegada de Wyatt Earp y sus hermanos al pueblo de Tombstone, donde aquel se verá abocado a asumir la estrella de marshall. Henry Fonda consigue una de sus más grandes interpretaciones, con esa majestuosidad en el andar que le caracterizaba, limitando su gestualidad para conseguir lo máximo. El tramo final de la película narra un episodio real: el duelo en OK Corral que enfrentó a los hombres del sheriff frente a la familia de los Clanton, con Walter Brenan interpretando inmejorablemente al patriarca de aquellos gañanes. Este lance ocurrió en 1881 y podemos fiarnos de que lo visto en el film debe ajustarse a la realidad, porque el propio Wyatt Earp le relató a John Ford el enfrentamiento con todo lujo de detalles, incluso con esquemas dibujados.

Escena en la barbería de Tombstone ('My Darling Clementine') fotograma de la película

My Darling Clementine está trazada sobre historias que nos dejan un vacío para que completemos. Las caras de asombro de los lugareños y la familia Clanton, cuando descubren que aquel hombre es Wyatt Earp. Llega desde Dodge City como ex-marshall, pero ¿qué sucedió allí para que todos queden perplejos?

El personaje de Doc Holliday, interpretado por Victor Mature, un individuo con tendencia autodestructiva, enfermo de tuberculosis, diluyendo en alcohol una personalidad sin que conozcamos la razón, ni cuándo comenzó a resquebrajarse su vida como médico diplomado. Las escenas gloriosas se suceden, como la que se inicia con un atusado Henry Fonda saliendo perfumado de la barbería para recorrer un largo trecho, llevando parsimoniosamente del brazo a la chica que llegó buscando a Doc, hasta finalizar en un popular baile al aire libre. O la llegada fulgurante de un actor que trae a ese polvoriento pueblo la palabra de Shakespeare, dejando todas las cuentas sin pagar, con tan mala memoria que el propio Doc tiene que completar su monólogo de Hamlet, en una dolorosa reflexión sobre la muerte que siempre podía aparecer tras las puertas del saloon.

Cathy Downs en 'My Darling Clementine' (1946), de John Ford fotograma de la película

Aunque la hayan visto varias veces, es una gozada volver a ella en pantalla grande. Siempre podrán recrearse en la composición de aquel plano; en la mirada perdida de Henry Fonda cuando Linda Darnell entona una canción; o en esos destellos de humor irlandés con el sello inconfundible de John Ford, que fue el más grande que hubo y habrá.

4. Video-performance y música barroca. 'Extinción'

'Extinción' se representa en el Teatro de La Abadía Agrupación Señor Serrano

Se representa estos días y hasta el domingo 24 el espectáculo Extinción que sus autores definen como un poema audiovisual escénico, basado en dos misas de Joan Cererols (1618-1680), Missa pro Defunctis y Missa de batalla, que son interpretadas por un ensemble vocal del Coro del Teatro Real y el ensemble instrumental Nereydas. La propuesta escénica corresponde a la Agrupación Señor Serrano y es una coproducción con FIAS 2022 y el Teatro de La Abadía.

Partiendo de ciertos episodios históricos, búsquedas espirituales o realidades económicas, Àlex Serrano y Pau Palacios han compuesto un encadenado de metáforas visuales y símbolos evocador de tales momentos. Imágenes registradas, tratadas y proyectadas en riguroso directo sobre una gran pantalla, mientras las misas se entonan. Todo este proceso se realiza ante el público, sin ocultarse, como en otros espectáculos anteriores de la Agrupación Señor Serrano, formando parte intrínseca de la performance propuesta. El viaje por el Amazonas emprendido por Francisco de Orellana; la inquietud de la Escolástica barroca por la ubicación del alma humana; o la extracción del coltán como elemento fundamental para nuestro ubicación en el mapa (de google), son los puntos de partida sobre los que se asienta el espectáculo.

Una mano que hurga en los estratos de la tierra Agrupación Señor Serrano

Rostros humedecidos apareciendo entre plantas tropicales; chorros de líquido dorado expandiéndose en una cubeta de agua; una mano que hurga en los estratos de la tierra para obtener lo más preciado, o que parece insertarse en el cuerpo humano para hallar el alma. Captado todo esto con el efecto macro de modernas cámaras de video que registran detalles mínimos. Búsquedas simbolizadas, bien por el morrión de los conquistadores o por el casco de minero. Son alegorías e imágenes que en contadas ocasiones guardan conexión con el texto de la misa, como los juegos con iluminación que acompañan Lux perpetua, o la falsa piel de borrego de una cazadora que ilustra el Agnus Dei.

El Coro del Teatro Real con su director Andrés Maspero, en 'Extinción' Adolfo Ortega

La Missa de batalla se abre a analogías más actuales referidas al consumismo, la compulsión o la inmediatez, trufadas por un experimento con un chatbot GPT3 de Inteligencia Artificial que poco aporta al espectáculo. Todo acaba en el surgimiento de un nuevo ser, quizás tras la extinción del Hombre como tal, que va incorporándose con dificultad y adquiriendo cierta coordinación, bajo una lluvia de palomitas de maíz que saltan espontáneamente desde unos focos suspendidos, en un divertido final de función.

El espectáculo cobra más interés por la experiencia de combinar las creaciones visuales con las obras de Cererols, que por el resultado estrictamente musical. La disposición de los coros en La Abadía no ayuda a conseguir un sonido especialmente empastado, sobre todo en la Missa pro Defunctis, una obra que reclama tal conjunción, ya no digamos en el precioso motete Hei mihi insertado en dicha misa. También es necesario referir que el coro del Teatro Real no está habituado a este repertorio del primer barroco, y se constató una aproximación estilística cuando menos particular. En cualquier caso, se trata de una propuesta sugestiva e interesante que esperemos tenga continuidad en nuevos proyectos.

La búsqueda del alma es uno de los temas de 'Extinción' Agrupación Señor Serrano

En cuanto a la analogía lanzada por el director musical Javier Luis Illán, cuando se refiere a Cererols como el Monteverdi catalán, aguardamos ansiosos conocer las óperas del monje de Montserrat para establecer con más fundamento tal comparación.

5. Literatura. La Noche de los Libros 2022

Uno de los actos que se celebrarán en La Noche de los Libros Cedida

El viernes 22 de abril se celebra una nueva edición de La Noche de los Libros, organizada por la Comunidad de Madrid, que incluye una gran cantidad de actos muy focalizados en otorgar a la ciudad de Madrid la categoría de un personaje literario más. Es lo que comenta Giselle Etcheverry Walker, comisaria de actividades literarias de esta celebración: “De Benito Pérez Galdós a Mercedes Soriano, de Pío Baroja, Ramón María del Valle-Inclán y Emilia Pardo Bazán a Julio Llamazares y tantos otros, hicieron y continúan haciendo de la ciudad un personaje, y de sus habitantes y de los sitios que habitan, parte de una historia que no deja de ser contada”.

El escritor Mario Vargas Llosa, en una imagen de 2020. Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Librerías, bibliotecas, instituciones y centros culturales en los que se citarán la noche del viernes autores y lectores para compartir su pasión por los libros. Como acto de inauguración, el viernes 22 en la sede de la Comunidad de Madrid, Mario Vargas Llosa conversará sobre su última obra, La mirada quieta, con Andrés Trapiello. Actuará como moderadora Maite Rico -aunque francamente no creo requiera mucha moderación una conversación entre estas dos personas tan educadas. Se trata de un homenaje personal del Premio Nobel de Literatura a Galdós, un escritor fundamental que «hizo lo que Balzac, Zola y Dickens hicieron en sus respectivas naciones: contar en novelas la historia y la realidad social de su país». Y también, implícitamente, es un homenaje a la ciudad de Madrid, en la que Galdós pasó buena parte de su vida y que retrató en muchas de sus novelas.

El mismo día a las 21 horas, bajo el título Almudena Grandes y José Manuel Caballero Bonald: una amistad literaria, Josefa Parra, Javier Rioyo, Antonio Lucas, Julieta Valero y Pepa Fernández dialogarán sobre las relaciones amistosas entre escritores, centrados en la que unió a Caballero Bonald y Grandes, fallecidos ambos lamentablemente, pero siempre vivos para sus lectores y admiradores. Estos actos podrán seguirse a través de un canal de Youtube.

La lista de actos es inmensa y puede consultarse aquí, pero no quiero dejar de mencionar que desde el jueves 21 y hasta el sábado 23 de abril, tendrá lugar la Lectura Continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes. Una iniciativa que ya cumple su vigesimosexta edición, abierta a que cualquiera pueda acercarse a contribuir en la lectura de nuestro libro más universal.

En Teatros del Canal hay programada una original lectura a ciegas de fragmentos de la novela Ensayo sobre la ceguera, del escritor portugués José Saramago. Bajo la dirección de Juliana Reyes, Víctor Clavijo y Eva Martín leerán en la Sala de Cristal durante 20 minutos, en cada uno de los dos pases programados, partes de esta obra en el que el Nobel luso exploró las luces y sombras de la sociedad actual.

En este encuentro libresco (a las 21.30 y a las 23.00) el espectador experimenta la oscuridad total al tiempo que escucha los textos seleccionados y, en consonancia con el argumento del libro, debe decidir qué ve y a qué prefiere permanecer ciego. A los ocho primeros espectadores que asistan a esta experiencia a oscuras se les proporcionarán unas pequeñas linternas para formar parte del espectáculo.

Y una opción más para esta noche de los libros: en la librería El Argonauta tendrá lugar una charla encuentro con el título Zarzueleando con acento castizo, en la que intervendrán Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela; Cristina Otero, cineasta; José Luis Temes, director de orquestas y Liliana Mestizo, directora de Zarzuela Colombia. Al finalizar se ofrecerá un recital con alumnos de la Escuela Superior de Canto y el profesor José Gómez al piano.

6. Fotografía. Jorge Ribalta en Fundación Mapfre

Fundación Mapfre dedica una retrospectiva a Jorge Ribalta Adolfo Ortega

Fundación Mapfre mantiene un compromiso evidente con la fotografía como medio de expresión artístico de primer orden y presenta hasta el 8 de mayo una exposición dedicada a Jorge Ribalta que además es la primera retrospectiva dedicada a su trayectoria.

Todo es verdad. Ficciones y documentos (1987-2020) recopila una selección de obras obtenidas a través de la escenificación. Un proceso de recreación de espacios a partir de miniaturas, en lo que también se denomina fotografía construida. Paisajes helados como en la serie Ártico, que pueden haber sido realizados a partir de unos cuantos pedazos de hielo y vemos plasmados en copias de plata en gelatina sobre telas de algodón de tamaño pequeño. Casi una reflexión sobre la abstracción

Dos fotografías de la serie 'Ártico' (1991-1996), de Jorge Ribalta Adolfo Ortega

En oposición completa a la instantánea como captura de un momento fugaz, estas construcciones fotográficas tienen un extraño encanto evocador a través de sus paisajes velados y siluetas difusas, como en la serie Sin título (Polaroids) 1987-1990. Algunas fotografías están creadas tomando como fondo una simple postal y superponiendo algunas figuras para crear un efecto fascinante.

Filmaciones de Jorge Ribalta en la exposición retrospectiva Adolfo Ortega

En una sala alargada se agolpan retratos en la serie Antlitz der Zeit, obtenidos a partir de muñecos y figuras que parecen adoptar una vida helada al ser fotografiados con cámaras que permiten una gran aproximación. Junto a ellos se expone en una vitrina una colección de figuras, soldaditos y muñecos que son los figurantes de muchas composiciones.

Colección de figuras en la exposición de Jorge Ribalta Adolfo Ortega

Durante el proceso de creación de estas obras, Ribalta filmó películas que se proyectan en una sala contigua, y cuyo concepto estético parece un punto de partida para las video filmaciones que emplea la Agrupación Señor Serrano para espectáculos como Extinción, que hemos referido un poco más arriba. Conexiones que podemos trazar entre manifestaciones artísticas con diferentes puntos de partida. Caminos que se cruzan y elementos que nos remiten unos a otros en un entrelazado rico y fascinante.

y 7. Monólogo. 'Cita con tu sexóloga' de Silvia Pérez

Una cita con tu sexóloga en forma de monólogo Cedida

Para finalizar, una cita que casi se nos olvidaba con nuestra sexóloga. La madrileña Silvia Pérez presentará este sábado 23 de abril el monólogo Cita con tu sexóloga en la sala Hipócritas Teatro Bar ( Calle Alfonso VI, 4) tras haberlo presentado con éxito en salas de Madrid, Málaga y Alcalá de Henares.

Tras años de orgasmos ajenos, secretos de cama y citas fallidas, más fuera que dentro de la consulta, la sexóloga Silvia Pérez llega con las anécdotas más divertidas que se puede encontrar una profesional en su consulta. Un monólogo que habla de sexo sin tapujos. Una conversación necesaria y, sobre todo, una educación ineludible para todos los públicos. El objetivo de este espectáculo, de 50 minutos, es hacer educación sexual a través del humor, ya que a día de hoy este tema sigue siendo tabú y son pocas las personas que acuden a terapia con una sexóloga. Es por eso que Silvia Pérez se decantó por acercar la terapia al público a través del humor. “Me di cuenta de que la sexología sigue siendo un tema muy tabú y este monólogo es una manera de acercarse a al gente. Si la gente no quiere ir a la sexóloga, la sexóloga te lleva la terapia a los escenarios”, explica.

“Actualmente, las redes sociales han normalizado mucho el tema de ir a un psicólogo y se ve como algo normal. Pero con la sexología sigue habiendo un punto más de tabú”, añade. “Hay mucho prejuicio para hablar de sexología y ninguno para hablar de pornografía. Vivimos en una sociedad muy ‘pornificada’ y muy poco sexualizada», explica. De ahí, y de su gran desparpajo y su vocación de actriz, ha surgido este monólogo que llega ahora a La Latina.

Se podrá disfrutar del espectáculo este sábado 23 de abril en la sala Hipócritas Teatro Bar en dos pases: el primero a las 21h y después a las 23h. Las entradas cuestan 13€ e incluyen una consumición. Se puede reservar las entradas por WhatsApp en el 639 704 824.