Carlos Mazón: "La incongruencia de Puig en el caso de su hermano tiene que tener un precio"

Nueve meses después de su llegada a la presidencia del PPCV, Carlos Mazón habla de la actualidad de la Comunitat y del futuro que quiere para ella. El presidente regional del PP en la Comunitat Valenciana recibe a 20minutos en la nueva sede del partido, situada a pie de calle en el centro de València. Mazón analiza los problemas, retos y desafíos de la principal autonomía gobernada por la izquierda que quiere recuperar el PP.

¿Qué diagnóstico hace de la situación de la Comunitat Valenciana?

No se defiende a la Comunitat Valenciana ni desde el Gobierno de la Generalitat. Se gobierna desde el prejuicio, desde los anuncios de humo y dividiendo entre los que hablan un idioma u otro, entre los que piensan de una manera u otra o son de una procedencia u otra. No se defiende el agua, nuestro modelo turístico, nuestro puerto, los reclamos que necesita la Comunitat... Acabamos de perder la oportunidad de la Copa América, por ejemplo, y aquí nadie ha pedido ni perdón. Lo más grave es el colapso en la gestión.

¿Cómo cree que puede evolucionar el caso de las subvenciones en el que está imputado el hermano del presidente de la Generalitat?

Sienten que les insultamos cuando simplemente les pedimos coherencia. Y es lo que yo pido. ¿Por qué no hay una comisión de investigación en Les Corts? ¿Por qué no se ha pedido ni siquiera perdón por este bochorno diario? ¿Por qué no se nos da la información cuando la pedimos? ¿Por que hay en estos momentos decenas de cargos de la Generalitat imputados que siguen en sus puestos como si no pasara nada y antes había que mandar a la hoguera a los del PP? Pido coherencia, la verdad, saber qué ha ocurrido, cómo se dan las subvenciones y cómo se justifican, y a todo se nos dice que no.

¿Piden entonces la asunción de responsabilidades concretas a Puig?

La línea de medir con la transparencia ya la marcaron ellos, pero ahora quieren pasar por debajo de esa valla, cuando a los demás, muchas veces sin justificación, se les pedía pasar dos metros por encima. La incongruencia es extraordinaria y tiene que tener un precio.

Respecto a la vicepresidenta Oltra, un juez apunta directamente a la gestión que su conselleria hizo del caso de abusos por parte de un educador que fue su marido.

Para empezar, ya hay un juez que ha dicho, por sentencia, que su marido abusó, estando en la conselleria, de una menor. Y también es un hecho que se ha entorpecido la investigación. Ahora está por ver quién la entorpeció y por orden de quién. Por tanto: ¿dónde está la asunción de responsabilidad política? En un contexto en el que la propia vicepresidenta y su equipo están en tela de juicio, con media conselleria imputada por supuestamente haber tapado algo tan grave como es abusar de una menor. Esto no tiene nombre ya.

El líder del PP valenciano, Carlos Mazón, durante la entrevista. EDUARDO MANZANA

El PP valenciano sufrió en años pasados complicados casos de corrupción. ¿Lo ha superado el partido?

Lo primero que fue muy complicado fueron las injusticias graves que se cometieron con mucha gente. ¿O acaso no fue una injusticia cómo se trató a Francisco Camps? ¿O no fue una salvajada cómo se trató a Rita Barberá? Pues así ha habido hasta 200 casos, 200 señores y señoras del PP que en juicio o en instrucción han quedado exonerados de cualquier tipo de responsabilidad. Y nadie ha pedido perdón.

Se pedían comisiones de investigación, ceses inmediatos y se hacían camisetas diciendo ‘se busca’. Y ahora resulta que aquellos que exigían todo aquello son incapaces de dar la cara y de ser coherentes cuando les están pasando cosas gravísimas, empezando por el propio presidente de la Generalitat y por la vicepresidenta.

El Botànic anunció la semana pasada la a probación de una tasa turística voluntaria y que podrá aplicarse a partir de 2023. ¿Derogará usted esa tasa, aunque sea municipal?

Absolutamente y de manera inmediata, solo el debate y su tramitación parlamentaria ya nos han generado problemas. Que nuestros mercados de origen, principalmente el británico, estén empezando a alarmarse es muy perjudicial. No es una muerte rápida del turismo, ocurre poco a poco, y el descrédito es cada vez mayor. Se queda en la caja de los políticos y no es finalista.

¿Esa derogación de la tasa será de toda la ley que la regula?

Absoluta, haremos con la ley de la tasa turística como si jamás hubiese existido.

¿Qué soluciones propone en materia económica?

Bajar impuestos de manera urgente y radical, defender a nuestras tres provincias como a una sola y poner nuestra tierra por delante del partido, gobierne quien gobierne en Madrid. Este es uno de los grandes suspensos que tiene el gobierno de la Generalitat, que ha bajado los brazos ante sus jefes en Madrid con la financiación, con las infraestructuras, con los eventos de reclamo, con el agua. Lo que ha sucedido con los Cercanías es un insulto a la Comunitat Valenciana y no hay nadie que lo defienda. Son ya casi siete años perdidos.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón. EDUARDO MANZANA

Carlos Mazón Guixot Nacido en Alicante hace 48 años, preside la Diputación de esta provincia desde hace casi tres años. Licenciado en Derecho, en 1999 inició su trayectoria política en la Generalitat como director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y posteriormente pasó a las áreas de Comercio y Consumo. Entre 2009 y 2019 fue director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante.

¿En qué consiste esa bajada de impuestos?

Hemos puesto encima de la mesa una revolución fiscal que supondría para los valencianos pagar 1.500 millones de euros menos en impuestos. El 80% de los ciudadanos serían los que menos impuestos pagarían de toda España. Y lo digo conociendo mi tierra y su capacidad de innovación, emprendimiento y generación de empleo, si conseguimos cambiar las cosas pronto.

Proponemos que el ITP sea progresivo y que, por ejemplo, para la compra de una vivienda de segunda mano, un joven pague un 3% en lugar de un 10% y la reducción de los costes energéticos para la industria (hidrocarburos, IVA de la luz y el gas). También, con los excedentes de recaudación que está teniendo Ximo Puig, 500 millones de euros en ayudas directas para quienes peor lo están pasando por el aumento del precio de la energía. Se trata de despertar a la Comunitat Valenciana, el empleo, eliminar las trabas burocráticas, no poner obstáculos al turismo. Y eso implica confiar en la Comunitat. Libertad también en lo fiscal, los ciudadanos son mayores de edad.

En materia de financiación autonómica, el Gobierno central ha vuelto a aplazar la reforma del sistema. ¿Cuál es la posición del PP?

Sánchez nos insulta todos los días y Puig nos pide que aplaudamos. La financiación no es un concepto técnico, son los recursos que merecemos para sanidad, educación y servicios sociales. Llevamos siendo los últimos demasiados años, todo el mundo lo sabe, por un sistema de financiación que aprobó Zapatero con el aplauso de los socialistas de aquí. Yo comprendo que quieran confundir a la gente diciendo que el problema es del Partido Popular, pero ya no cuela, porque quien gobierna es el PSOE, y quien no hace ninguna propuesta para la Comunitat Valenciana es el PSOE, unos disimulando y otros aquí riéndose de nosotros. Ese es el drama que tenemos ahora. Es el engaño permanente, y la Comunitat Valenciana dice claramente: ‘ya está bien de no pintar nada en Madrid’.

¿Sería factible una reforma que pusiera de acuerdo a PP y PSOE?

Sería factible ya. ¿Por qué el PSOE, que tiene la responsabilidad de gobierno, no hace una propuesta en la que no haya vencedores ni vencidos y no haya un número 1 y un número 17, que es la posición que ocupa la Comunitat?

¿Es partidario de activar un fondo para compensar los recursos que no han llegado durante estos años?

Proponemos que se tiene que compensar el tiempo y los recursos perdidos, que se acuerde el sistema con todos y no solo con los independentistas catalanes, que la Comunitat no puede seguir siendo la última, sino igual que las demás. Y todo esto lo defiende el PP en toda España, empezando por Alberto Núñez Feijóo. Nosotros somos muy claros en esta historia, siempre decimos lo mismo y no vamos cambiando en función de los vaivenes de Sánchez, cosa que sí hace Puig.

El presidente del PPCV, durante la entrevista con '20minutos'. EDUARDO MANZANA

¿Qué balance hace de estos nueve meses al frente del PPCV?

Estoy muy contento. He podido comprobar personalmente por toda la Comunitat Valenciana las ganas de cambio. A nivel interno veo a un partido muy ilusionado con ser el instrumento para liderar ese cambio y veo tres direcciones provinciales absolutamente convencidas. Hemos decidido una estrategia quizá poco moderna en la que tiene tanta importancia lo digital y lo tecnológico como lo presencial, el puerta a puerta, calle a calle, de mucho contacto.

¿En qué se diferencia el partido que encontró del actual?

Le hemos dado un nuevo impulso. No me gusta centrarme tanto en las diferencias, sino en las mejoras. Yo espero que el día de mañana, cuando venga un nuevo equipo, lo haga mejor que nosotros, seremos los primeros en ayudar, pero porque además es ley de vida. Al anterior equipo le tengo que agradecer que mantuviera la llama del partido en momentos difíciles y eso siempre hay que reconocérselo, especialmente a Isabel Bonig. Pero nosotros tenemos la obligación de conquistar el gobierno y las ganas y la percepción de ganar.

¿Manejan el posible adelanto electoral como un escenario factible?

No es nuestra responsabilidad. Lo que manejamos es estar preparados para poder gobernar, pasar página y darle la vuelta a esta situación.

¿Confirma que María José Catalá volverá a ser la candidata a la Alcaldía de València?

Por supuesto que sí, y afortunadamente no necesita mi confirmación. Va a tener la de la mayoría de las valencianas y los valencianos muy pronto y va a ser la mejor alcaldesa de la historia de València.