Sita Abellán, la modelo murciana amiga de Rihanna, anuncia que está embarazada

La modelo murciana Sita Abellán es una de las españolas con más reconocimiento internacional por su estilo único. Por eso, como celebrity que es, ha anunciado que está embarazada en una impresionante portada en la revista Numero.

La española, que se hizo famosa por su estilo único tras aparecer en el videoclip de Rihanna Bitch Better Have My Money en 2015, actualmente trabaja como estilista de J Balvin y tiene una gran comunidad en redes sociales.

Entre las felicitaciones que ha recibido en su cuenta de Instagram tras hacer pública la noticia hay grandes nombres de la moda de España y del otro lado del charco. Pelayo Díaz, Jedet, Rosalía, María Escoté, Natalia Ferviú, Miranda Makaroff o Naomi Campbell, entre otros.

"El mundo no está listo para este gran regalo", escribió junto a la publicación, donde demostraba que iba a lanzarse a un look de embarazada todavía más atrevido que el de su amiga Rihanna.

La de Barbados y la murciana son íntimas desde que trabajaron juntas y ahora parece que están compartiendo experiencias mientras esperan a su primer hijo. En las famosas imágenes de la cantante comprando en el supermercado ropa de bebé, los fans han descubierto que Sita la acompaña.

Sita y Rihanna siendo amix de embarazo es todo lo que está bien pic.twitter.com/I1VEtR1kpS — yaubitch (@YaubriCh) April 18, 2022

Las dos lucen conjuntos más cómodos y anchos, pero siguen cuidando el estilo en las situaciones más cotidianas. Ambas están en un estado avanzado de gestación y muchos están expectantes de ver si darán a luz en fechas similares.