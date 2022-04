Rihanna y A$AP Rocky se van de vacaciones a Barbados tras la polémica sobre la infidelidad

Hay que empezar por lo básico: los implicados en una de las grandes polémicas de esta pasada Semana Santa lo han desmentido. Es decir, que A$AP Rocky no le fue infiel a Rihanna con Amina Muaddi, una amiga en común de ambos y diseñadora de zapatos de Fenty, la firma de la artista. Esta noticia salía a la luz este jueves y en las redes sociales se volvía viral en apenas unos minutos. Quizá por eso mismo la pareja ha decidido alejarse del mundanal ruido y marcharse a Barbados.

La pareja ha sido captada, junto a la familia del rapero, en el país natal de la empresaria, tal y como han asegurado los portales TMZ y The Shade Room. Esto se producía apenas unas horas después de que saliera a la luz que habían roto después de que la cantante encontrase al músico en la cama con la diseñadora, por lo que la hipótesis es más bien otra.

Si Rihanna y su pareja están en el Caribe puede ser porque la intérprete de Umbrella, Diamonds y Bitch Better Have My Money quiera que su hijo tenga su misma nacionalidad, dado que está casi de ocho meses y medio, uno de los motivos de que el enfado en redes sociales contra A$AP Rocky fue aún mayor, dado que no solo era engañar sino que era hacerlo cuando tu pareja está embarazada.

Sin embargo, como casi siempre en casos virales, tiene más peso la primera noticia, aunque sea falsa, que la rectificación. El bloguero Louis Pisano, quien comenzó el rumor, ya se ha disculpado por no haber verificado el "soplo" que le enviaron. Además, también ha tenido que hablar Muaddi, el tercer vértice de un triángulo inexistente.

Rihanna y A$AP Rocky fueron vistos llegando a Barbados… TMZ había revelado que los rumores de la infidelidad eran falsos.🤔 pic.twitter.com/4XhwHbyPB6 — MUNDIAL DE MÚSICA (@MundialMusicaMx) April 17, 2022

En un comunicado distribuido a través de las stories de su Instagram, la modista de 36 años se ha mostrado muy crítica con el daño que se le puede hacer a alguien si no se verifica la información. "Siempre he creído que una mentira infundada difundida a través de las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, en especial una que es tan miserable", comienza diciendo.

"Al principio asumí que nadie se tomaría en serio este falso rumor, creado con tan mala intención. Sin embargo, en las últimas 24 horas me ha quedado claro que vivimos en una sociedad que se apresura a hablar de cualquier tema sin tener en cuenta los hechos y que se hayan sobrepasado ciertos límites", añade Muaddi, que hace a continuación una referencia a su amiga y jefa, Rihanna: "Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más hermosos y celebrados de la vida de cualquiera".

La diseñadora explica que no solo habla por ella, sino por gente a la que tiene "un enorme cariño y respeto". Por último, asegura que "Rih" sigue con su tranquila de "la embarazada mejor vestida" y que ella se vuelve a sus asuntos. Su última publicación, por cierto, son cuatro fotografías de Rihanna encinta y con zapatos ideados por ella.