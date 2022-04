Pese a que Kiko Matamoros ya está camino de la nueva edición de Supervivientes, la polémica le sigue persiguiendo, por mucho que intente evitarlo. Sus continuos roces con su expareja Makoke son de sobra conocidos. Pero ahora ella ha querido ir un paso más allá y ha denunciado públicamente en Viva la Vida que se siente espiada por Matamoros.

"Me siento vigilada. Matamoros y Marta López están muy pendientes de mí en las redes sociales. Si ya no ocupo la vida de él, ¿por qué ves mi Instagram?" explotó Makoke en Viva la Vida. "Tú y tu novia llamáis para ir al sitio donde he ido a cenar. Deja de ver mi Instragam. Sé que tenéis una cuenta falsa para ver mi red social y la de mi pareja".

"A mí me parece muy fuerte. Makoke sacó las pruebas" ha afirmado Belén Esteban en Sálvame, en referencia a un audio del representante que la lleva y que compartió Makoke en el programa. "Marta López se ha puesto en contacto con la misma agencia que te lleva. A mí estas cosas me descuadran mucho".

No solo eso, sino que la propia Makoke ha demostrado cómo Marta López, la nueva pareja de Kiko Matamoros, también le copiaba sus vestidos nada más vérselos en eventos o en redes sociales. "Esto es una obsesión" ha denunciado Antonio Montero en Sálvame.