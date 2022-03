Kiko Matamotos se baja su caché para conseguir vetar a Makoke en 'Supervivientes'

Después de las últimas noticias sobre las dificultades económicas de Makoke, por las que querría participar en Supervivientes y así aliviarlas en gran medida, se conoció también el posible veto de su ex, Kiko Matamoros, para que ella no participe en la próxima edición del reality extremo.

Rumores que este miércoles confirmó el propio colaborador, que aseguró que su estrategia ha sido bajarse el caché.

Matamoros, en negociaciones para acudir al concurso de Honduras, ha puesto la condición de que ella no vaya al concurso si él decide firmar: "He bajado mi caché para que no vaya ella", dijo en Sálvame.

Eso sí, también dijo que aún no es seguro que él participe. "Lo primero que tengo que decir es que todavía no he firmado un contrato, y entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia este señor no parece muy lógico que quiera pretender coincidir en una isla. Parece evidente que no quiera yo concurrir en esas circunstancias".

Por lo tanto, sí existen posibilidades de que Makoke acuda al reality. "Estará en posición todavía si yo no firmo", dijo rotundo el tertuliano.