Makoke reconoce su situación, tras ser criticada por su alto tren de vida: "Estoy pasando un mal momento económico"

Makoke ha vuelto a ser una de las protagonistas de esta semana tras reconocer Kiko Matamoros que había vetado su participación en Supervivientes, bajándose, incluso, el sueldo que percibiría el colaborador.

Esta decisión habría afectado en gran medida a su exmujer, debido a que sería una oportunidad para recaudar dinero. "Estoy pasando un mal momento económico, eso es así", ha confesado en Viva la vida.

Los colaboradores de los diversos programas del corazón de Telecinco se han cuestionado cuáles serán los ingresos de la exmujer de Kiko para mantener ese alto tren de vida lleno de viajes y comidas en lujosos restaurantes del que presume en redes sociales.

"Por ayuda de Instagram, por ayuda de amigos, o por el trabajo que puedo realizar y que no me embargan, intento hacer la mejor vida posible, y montármelo lo mejor que pueda, sin hacer daño a nadie ni robar a nadie", ha respondido.

"Tengo una situación económica que está judicializada por la que estoy luchando. En mi economía tengo que hacer tetrix muchas veces, es verdad, no me jacto de ello, pero estoy luchando por ello. Mi situación actual no es cómoda", ha asegurado.

Además, se ha mostrado decepcionada con Kiko Matamoros por su decisión de vetar a la que fuera su pareja durante 20 años. "Este año quería, me apetecía, me sentía fuerte", ha reconocido.