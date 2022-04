Isabel Pantoja se enfrenta a numerosos procesos judiciales en un futuro cercano, y uno de los más mediáticos es el que implica a Loli la quiosquera, una amiga íntima de Isabel, a la que la artista le debe 76.000 euros. Belén Esteban ha adelantado que Isabel Pantoja va a decir en el juicio que esa cantidad de dinero se la regaló Loli, y esta ha entrado en directo para desmentirlo.

"Yo le di ese dinero en concepto de préstamo. Me dijo que me lo pagaría en dos años... y ya se han cumplido 8" ha explicado Loli en Sálvame. "Ha habido acto de conciliación por tres veces. Y ahora la denuncia en trámite. Ella me pidió 80.000 euros. Se lo presté, y a los días, su hermano me pidió 6.000 euros más".

"Al tiempo me devolvió 10.000 euros, pero el resto nada. Tengo todo documentado. Y hay más personas en condiciones similares a las mías" ha avisado Loli. "A mí ella me rompió el corazón. Ella nunca ha sido así. Nunca pensé que me pagaría de esta manera. Es el dinero del trabajo de toda mi vida. Lo necesito para tener a una persona a mi lado".

Belén Esteban, que consiguió que Sálvame pagara los arreglos de la dentadura a Loli, ha querido hablar con ella y ha tratado de calmarla. "Yo te creo a ti, Loli. Sé que tienes todos los papeles. Pero Isabel va a decir que es un regalo. Pero yo te creo".