Isabel Pantoja debe una gran cantidad de dinero a una antigua amiga que le prestó 86.000 en la época en la que la cantante iba a ingresar en prisión. Después de varios años sin recibir respuesta, Loli intentó reclamar lo que es suyo y tan solo se le devolvieron 10.000 euros. Al ver que la que fue su amiga no pretende saldar el resto de la deuda, la quiosquera ha recurrido a los tribunales para poder recuperar su dinero.

Desesperada, la damnificada ha decidido contar su versión a El programa de Ana Rosa y detallar cómo es su precaria situación económica. Loli ha explicado que, cuando le prestó el dinero a la cantante, pensó que serviría para que ella no entrara en prisión y que jamás imaginó que la que era su amiga podría traicionarle de esta manera. "Era una amistad muy sana, muy bonita, de muchos años. Yo del cambio que ha dado no la conozco", ha comentado la entrevistada.

La quiosquera ha expresado su descontento con todo lo ocurrido y cómo le ha afectado anímicamente: "A mí lo que me duele es que no existo para nada. Sin ningún porqué, ni ningún motivo. Después de todo eso, que no te haga ni una llamada para decirte: '¿Loli cómo estás?'". La examiga de la tonadillera ha explicado que lleva años sin poder hablar con Isabel Pantoja y que tan solo se puso en contacto con ella cuando falleció su hermano, pero que no le dio ninguna explicación.

La decepción de una amiga

Asimimo, Loli ha detallado que pudo verla, también, hace dos años cuando fue a visitar a la madre de la artista que estaba ingresada en el hospital: "Entré y era como si hubiera entrado el demonio. Noté cómo le cambió la cara y no estuve ni cinco minutos". La quiosquera ha compartido que jamás imaginó que la Pantoja le pudiera traicionar, "es el engaño más grande y el dolor más grande que yo he podido tener", ha comentado la anciana.

Loli no se encuentra muy bien de salud y tiene algunos problemas de movilidad y recuperar el dinero sería una gran ayuda para poder cubrir algunos gastos médicos. La quiosquera de profesión ha confesado que le duele ver cómo la cantante sevillana gana dinero en televisión y ella no puede recuperar su dinero y que, por ello, ha decidido demandarla. "Yo ya, a por todas", ha sentenciado la entrevistada.

Su amistad con Paquirri

La examiga de la tonadillera ha recordado a Paqurri, con el que también mantuvo una amistad, y ha defendido que si él siguiese vivo no habría permitido que la tratase así. "Si Paqurri viviera, madre mía, cuánto hubiera cambiado todo. Era un caballero, la quería hasta las trancas, ella a él y él a ella", ha comentado Loli. Además, la anciana ha apuntado que si el torero siguiera vivo, los hermanos Pantoja no vivirían en Cantora.

Loli ha desvelado otro de los secretos de la familia y es que, al parecer, fue ella misma quien se tuvo que hacer cargo de los gastos de limpieza de la tumba de Paquirri antes de que sus restos se trasladasen al panteón familiar. "Me llamó un día y me dijo que por favor le pagara a la mujer del cementerio que le debía seis meses y, además, de pagar los atrasos, pagué los meses correlativos, así que en vez de pagar 60 euros, pagaba yo 120, y así durante seis meses", ha afirmado la quiosquera del barrio de Los Remedios (Sevilla).