'Sálvame' paga una nueva dentadura a Loli, la quiosquera a la que Isabel Pantoja le debe 76.000 euros

Célebre es ya la historia de Loli, la quiosquera, a la que Isabel Pantoja le debe la friolera de 76.000 euros. La sevillana de 82 años le prestó a la artista 86.000 euros hace ya 8 años para evitar que fuera a la cárcel. Casi una década después, Isabel Pantoja solo le ha devuelto 10.000 euros. Loli pidió ayuda a Sálvame, y en un giro de los acontecimientos, Belén Esteban se ofreció a darle dinero.

"Si necesitas que alguien te pague lo que te queda para la dentadura, te la pago yo. Me has emocionado porque me recuerdas a mi abuela", le dijo la tertuliana. Dicho y hecho. Sálvame se comprometió con la anciana quiosquera y le ha ayudado a renovarse la dentadura, en uno de los momentos más emotivos del programa que se recuerdan. "10 extracciones me han tenido que hacer para poder arreglarme la dentadura".

"Yo deseo salud, dinero, amor y trabajo para toda España", ha dicho emocionada. Y, mientras enseñaba sus nuevos dientes en directo, una famosa marisquería de su ciudad ha acudido a la consulta del dentista para obsequiar a Loli con dos bandejas de marisco fresco: zamburiñas y gambas de Huelva.

Pese a todo, las demandas siguen su camino, ya que la deuda sigue presente. "Agustín Pantoja me apuntó el número de cuenta en una servilleta. Hubo un acto de conciliación y ni se presentó. He intentado decírselo muchas veces y nada de nada. A ver si puedo cobrar los intereses al menos. Pero si a mí me lo devuelven, yo quito todo y nada de demandas", ha desvelado.