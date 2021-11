Belén Esteban se ofrece a darle parte del dinero a Loli, la quiosquera: "Si necesitas el dinero, yo te lo doy"

El pasado de Isabel Pantoja está repleto de luces pero también de sombras, y así puede atestiguarlo Loli, una quiosquera de Sevilla que quiere demandar a la tonadillera por un dinero que le prestó y que aún no le ha devuelto. "Todos los papeles están en orden para la demanda. Está en camino. Espero cobrar el dinero que me debe algún día. Me gustaría poder arreglarme la dentadura", ha desvelado. Y Belén Esteban ha querido ayudarla.

La popular colaboradora se ha ofrecido a pagarle la dentadura a Loli en medio del programa de Sálvame. "Si necesitas que alguien te pague lo que te queda para la dentadura, te la pago yo. Me has emocionado porque me recuerdas a mi abuela".

La ya octogenaria quiosquera ha revelado que Isabel Pantoja le debe una cantidad de dinero enorme: "Isabel Pantoja me debe 76.000 euros desde hace 8 años. Eran los ahorros de toda mi vida. Me los pidió y yo se los di de todo corazón. No recuerdo que me haya dado si quiera las gracias".

"Para pedir bien que llama, pero cuando tiene que pagar, nada de nada", ha añadido Belén Esteban. "Agustín Pantoja me apuntó el número de cuenta en una servilleta. Hubo un acto de conciliación y ni se presentó. He intentado decírselo muchas veces y nada de nada. A ver si puedo cobrar los intereses al menos", ha pedido Loli con el corazón en un puño, "si a mí me lo devuelven, yo quito todo y nada de demandas".

Debemos recordar también que ya saltó la polémica hace un año cuando varios periodistas acusaron a la cantante de pagar sus multas gracias a sus seguidores, y que la periodista Paloma García-Pelayo ya sugirió a la artista que saldara sus deudas. ¿Una nueva polémica para Isabel Pantoja?