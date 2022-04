María Patiño presume de trasero en redes después de su retoque estético: "Tras el revuelo en 'Sálvame', os enseño el resultado"

No es algo que le dé vergüenza y, de hecho, siempre presume de ello. María Patiño es una amante no solo del deporte y de cuidar su alimentación, también de los retoques estéticos. Por ello, no tiene ningún reparo en contar cuáles son las intervenciones que se ha hecho.

La última de ellas fue en su trasero, algo que se vio obligada a explicar en febrero en Sálvame al no poderse moverse tanto como quisiera. "Me he hecho el culo", declaró.

"Lo tengo un poco morado", añadió y decidió bajarse un poco el pantalón para mostrar parte de la zona dolorida. Sin embargo, no quiso aclarar qué se había hecho exactamente, hasta este fin de semana, que mostrado el resultado.

"He decidido afrontar un nuevo tratamiento que afecta directamente al culete", ha declarado en el vídeo de la clínica Diego de León. Mediante esta cirugía, "ha aumentado y proyectado sus glúteos" para elevarlos y conseguir un "efecto push-up".

La propia periodista también ha compartido una foto en su cuenta de Instagram: "Después del revuelo del otro día en mi programa y en todos los medios, hoy por fin os enseño el resultado inmediato de mi diseño de glúteos".