María Patiño desvela en 'Sálvame' su última operación estética

María Patiño nunca ha escondido su afición a los retoques estéticos. De hecho, es una de las pocas que habla de ello de manera muy natural, sin considerarlo un tabú. Lo normaliza cada vez que se somete a alguna cirugía.

En Sálvame, a raíz de la recreación de una escena de Pasión de Gavilanes con su compañero Kiko Hernández, ha acabado por desvelar su último retoque. "Me he hecho el culo hoy". Esto explicaba que durante la escena no haya podido moverse bien.

"Tengo el culo un poco morado", ha confesado María Patiño, enseñando la zona de operación. No ha querido desvelar mucho más sobre su retoque pese a las insistencias de Lydia Lozano. "¿Te lo has subido o algo?", le ha preguntado.

María Patiño enseña su último retoque MEDIASET

Este es el último paso por el quirófano de María Patiño, cuya última operación conocida fue una abdominoplastia, operación que consiste en extirpar los excesos de piel y grasa de la zona abdominal para reforzar la musculatura y que esta aparezca mucho más marcada.