El Congreso acogerá el acto parlamentario de control al Gobierno de mayor entidad, el debate sobre el estado de la nación, entre abril y junio, siete años después de que se celebrara el último, todavía con Mariano Rajoy liderando el Ejecutivo. Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista con Antena 3 en el que ha insistido en la idea que lleva trasladando el Ejecutivo desde hace meses: que se recuperará dicho debate, el primero con él como presidente, que no está regulado ni en la Constitución ni en el reglamento de la cámara.

"Recuperaremos esta buena praxis parlamentaria de celebrar los debates del estado de la nación en este periodo de sesiones", ha confirmado. Ya que el período de sesiones parlamentario finaliza en junio, lo más probable es que se realice en ese mismo mes o en mayo. Sánchez también ha recordado que este compromiso ya fue realizado por el Ejecutivo hace meses. Más concretamente, se comprometió a ello en febrero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una intervención en el Congreso tras ser interpelado por Ciudadanos para que se convocase.

En este sentido, el presidente también ha negado que el hecho de no haber celebrado el debate durante sus casi cuatro años en La Moncloa signifique que no haya rendido cuentas. "No es verdad, he rendido cuentas en multitud de ocasiones", ha replicado antes de afirmar que es "uno de los presidentes que más ha comparecido" en las Cortes Generales, aunque ha reconocido que esto se ha debido también a situaciones "tan dramáticas" como la prórroga de los estados de alarma en la 'era Covid'. Eso sí, cierto es que Sánchez compareció cada quince días en el primer estado de alarma, pero solo lo hizo en tres ocasiones durante los seis meses que duró el último.

Su primer debate de la nación... como presidente

Con todo, Sánchez afrontará en los próximos meses su primer debate sobre el estado de la nación como presidente del Gobierno, ya que sí participó en el último que se celebró en 2015 y que le enfrentó a Mariano Rajoy. Ese año, el 'popular' afrontaba la última fase de su primer mandato y aprovechó la cita para prometer tres millones de empleos. Dicha promesa, no obstante, no le hizo vencedor del duelo (aunque por poco). Según una encuesta que realizó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el debate lo ganó Sánchez con un respaldo del 21,7% frente al 21% de Rajoy. Eso sí, un 37,2% opinó que ninguno de los dos venció.

A finales de ese año comenzó un ciclo electoral que dio paso a dos elecciones generales que imposibilitaron la celebración del debate. En 2017 tampoco se celebró porque el Gobierno -PP apoyado desde fuera por Ciudadanos- acababa de arrancar; en 2018, por coincidir con la moción de censura; en 2019, por la repetición electoral; y en 2020 por la pandemia. El año pasado tampoco se convocó, lo que provocó que Sánchez rompiera una norma no escrita: la de que dicha cita solo se suprime por causas excepcionales, algo que hicieron solo en ocho ocasiones los antecesores de Sánchez: el citado Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González, quien inició la tradición.

La presencia de Feijóo, en el aire

Al debate se da por descontado que asistan Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos que se encuentra de baja por maternidad, y Santiago Abascal, presidente de Vox. Está por ver todavía qué hace el PP, que encumbró a su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, hace apenas dos semanas. Cabe recordar que el todavía presidente gallego no es diputado en el Congreso de los Diputados, lo que a priori obligaría a los 'populares' a rechazar la idea de que se enfrentase a Sánchez directamente y que lo tuviera que hacer Cuca Gamarra, secretaria general de la formación, como pasa habitualmente los miércoles en las sesiones de control.

No obstante, podría abrirse una vía para los 'populares'. Cuando Feijóo, si termina ocurriendo, sea diputado en el Senado, el partido podría solicitar una excepción a la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Unidas Podemos. Los antecedentes, eso sí, no son halagüeños. Antonio Hernández Mancha, que fue líder de Alianza Popular entre 1987 y 1989 y que tampoco tenía escaño, lo pidió, pero no le dejaron.