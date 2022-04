Alertan de que Putin podría atacar una de las bases de la OTAN: "Está desesperado por cortar el suministro de armas a Ucrania"

El presidente ruso Vladímir Putin podría estar planeando un ataque a una base de la OTAN donde se preparen armas para las fuerzas ucranianas para evitar que las reciban, según advierten los expertos.

Peter Ricketts, exjefe de seguridad británico, ha dicho en una entrevista a la BBC, recogida por Daily Mail, que el presidente ruso estaría "cada vez más desesperado por cortar el flujo de armas" a Ucrania, y para ello, podría lanzar ataques con misiles contra "aviones y convoyes" que se dirigieran con ellas desde la OTAN.

Además, teme que el conflicto llegue a "un punto muerto, donde Rusia se aferraría a una gran parte del país" y Ucrania no apoyaría un acuerdo de esa ocupación. A su vez, comentó que la duración de la guerra podría ser de "años y años", concretamente como "una guerra de guerrillas" según apunta Daily Mail.

"Supongo que el presidente Putin quiere que todos temamos que podría usar un arma nuclear en Ucrania, lo que sería una escalada monumental y aseguraría que Rusia quedara aislada en todo el mundo", declaraba el exjefe de seguridad.

Así, considera como "más probable" que Putin esté buscando "alguna forma de prevenir o limitar este flujo de armas hacia Ucrania, manteniendo las Fuerzas Armadas de Ucrania en marcha."

“Así que podríamos ver ataques a convoyes o aviones que lleven las armas desde el oeste. En el peor de los casos, posiblemente, algún tipo de ataque con misiles en una base de la OTAN, donde se estaban preparando las armas para Ucrania. Y eso sin duda pondrá a los países de la OTAN ante un verdadero dilema".

Posible ataque de armas nucleares

Por otro lado, el presidente Zelenski, en una entrevista a la CNN, habló de la importancia de que Rusia no consiguiera ningún otro territorio en Donbás. "Es muy importante para nosotros no permitirles, mantenernos firmes, porque esta batalla… puede influir en el curso de toda la guerra" declaró, a la vez que aseguró no confiar en el ejército ruso aunque haya replegado tropas de Kiev.

Así, Zelenski también advirtió de que "no deberíamos esperar el momento en que Rusia decida usar armas nucleares... Debemos prepararnos para eso", asegurando que podrían utilizar armas químicas. "Deberíamos pensar en no tener miedo, en estar preparados. Pero esa no es una cuestión para Ucrania, no solo para Ucrania sino para todo el mundo" defendió.