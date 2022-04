El extraño caso de un instituto de EE UU donde casi 100 personas han padecido un tumor cerebral poco frecuente

¿Qué hay en la Colonia High School de Woodbridge (New Jersey), en Estados Unidos, para que un centenar de ex alumnos y ex trabajadores hayan padecido un tumor cerebral tras pasar por sus aulas? Y no un tumor normal, sino un tipo poco frecuente que se ha llevado por delante la vida de muchos ellos a lo largo de los años.

Un centenar de personas han sufrido un glioblastoma después de haberse graduado o haber trabajado en este instituto. Es un tumor raro. Según la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos, su incidencia en EE UU es de 3,21 por cada 100.000 personas. Y sin embargo, 102 personas (que se sepa) que pasaron por esta escuela entre 1975 y 2000 han sufrido este mismo tipo de cáncer cerebral.

Empecé a investigar y los tres casos se convirtieron en cinco; los cinco, en siete; y los siete, en 15"

Todo comienza con Al Lupiano, un antiguo alumno que en 2002 sufrió un tumor cerebral raro, el glioblastoma. Cuando tiempo después le diagnosticaron el mismo cáncer a su mujer ya le pareció extraño, pero las alarmas se dispararon cuando después fue su hermana quien lo padeció (murió en marzo pasado). En su lecho de muerte, Lupiano le promete descubrir la verdad de lo que les estaba pasando.

Al Lupiano y su mujer estudiaron en Colonia High School. CBS

Es entonces cuando decide hacerlo público. Empieza a publicar sus experiencias en su Facebook. Al es científico medioambiental y entiende que algo relaciona su caso con el de su mujer y su hermana.

Glioblastoma, la palabra que se repite

Comienza a recibir la respuesta de muchos de sus contactos o de contactos de sus contactos. Y observa cómo va creciendo el número de casos: todos con ese tumor raro y todos después de haber trabajado o estudiado en Colonia High School. "Empecé a investigar y los 3 casos se convirtieron en 5; los 5, en 7; y los 7 casos, en 15", ha contado Lupiano a la CBS.

A principios de marzo da el paso lógico y contacta con antiguos compañeros y profesores del instituto de Woodbridge. A todos les pregunta si padecen o han padecido algún tipo de tumor cerebral. La respuesta es inmediata: Lupiano recibe cantidad de respuestas positivas. La palabra que más se repite es glioblastoma.

El ex alumno observa que la gran mayoría de los que han desarrollado un tumor cerebral como el suyo se graduaron en la escuela Colonia entre 1975 y 2000. El diagnóstico del centenar largo de personas que contactaron con Lupiano incluyen varios tipos de tumores cerebrales primarios, incluyendo formas cancerosas como el glioblastoma y masas no cancerosas pero debilitantes como neuromas acústicos, hemangioblastomas y meningiomas.

No es el agua contaminada. No es el aire. No es algo en el suelo. No es algo que hayan causado los malos hábitos"

¿Qué explicación podía tener? ¿A qué estuvieron expuestos todos ellos? "Sólo hay un vínculo ambiental con los tumores cerebrales primarios y es la radiación ionizante. No es el agua contaminada. No es el aire. No es algo en el suelo. No es algo que hayan causado los malos hábitos", comenta Lupiano.

Colonia High School de Woodbridge (New Jersey), en Estados Unidos. CBS

De modo que este científico medioambiental se puso a investigar para saber qué hubo antes en los terrenos del instituto. Pero no había nada. Eran bosques vírgenes. Antes de Colonia no hubo nada.

La sombra de la bomba atómica

El alcalde de Woodbridge, John McCormick, sugiere que todo debió empezar con el edificio. "Lo único que pudo haber ocurrido vino con el relleno que se trajo durante la construcción del instituto. Pero no tenemos registros de hace 55 años", declaró a la CBS.

Tierras contaminadas de uranio tratado pudieron acabar en los terrenos donde luego se levantó el instituto Colonia

Lupiano tiene una teoría que parece más que plausible. A sólo 19 kilómetros del Colonia High School de Woodbridge se ubica la planta de tratamiento de Middlesex. En esta instalación se manipuló, almacenó y empaquetó el mineral de uranio que EE UU usó para el desarrollo de la bomba atómica.

El ex alumno ha explicado su teoría en NJ Spotlight News. Cree que parte de la tierra contaminada de aquella planta de Middlesex se retiró tras su cierre en 1967, el mismo año en que se construyó el instituto de Woodbridge.

Lupiano plantea que parte de esas tierras contaminadas de uranio tratado pudieron acabar en los terrenos del instituto Colonia. De momento, las autoridades federales y las del Estado de New Jersey están analizando el lugar y los tumores detectados.