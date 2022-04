Sin custodia policial por falta de indicios la dueña del bar en el que se originó el incendio de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han dejado sin custodia policial a la herida grave, dueña del bar donde se produjo la explosión que inició el fuego este martes en el número 73 de la calle València de Barcelona, ya que no tienen "ningún indicio que indique que ella fue la presunta autora".

Fuentes conocedoras de los hechos han explicado a Europa Press este jueves que la mujer sigue ingresada en el Hospital Vall d'Hebron de la ciudad, aunque ahora sin supervisión policial. El incendio dejó cuatro heridos y los otros tres fueron dados de alta este miércoles.

El martes, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, explicó que la mujer que regentaba el bar se encontraba ingresada grave y bajo custodia policial, "que es lo que acostumbra a pasar cuando se sospecha de la intervención directa de una persona en un incidente que apunta a indicios delictivos". Ahora, sin indicios, los Mossos siguen investigando para esclarecer los hechos, y no se descarta ninguna hipótesis.

Por otra parte, Batlle dijo este miércoles que las viviendas del edificio donde se produjo la explosión y el posterior incendio "hoy por hoy no son habitables y lamentablemente la previsión es que no lo sean durante tiempo" y avisó de que las obras de rehabilitación "no serán fáciles" ni se podrán terminar a corto plazo.

Hay una quincena de personas que no han podido volver a sus casas por este incendio. La primera noche, dos -una mujer y su hija- durmieron atendidas por el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), y el resto se alojaron en casas de familiares o amigos.