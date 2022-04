Educación aprueba las reglas del juego que permitirán hacer fijos a casi 200.000 interinos

Los casi 200.000 profesores en situación de interinidad en España tienen desde hoy nuevas formas de lograr una plaza fija, sin jugárselo necesariamente a la carta de la oposición. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Real Decreto que modifica el sistema de acceso a la función pública docente hasta 2024 que establece tres vías distintas para conseguir un puesto en Educación.

El Ministerio de Educación ha establecido diferentes formas de acceso a la función docente después de que el Consejo de Estado le afeara que, con la excusa de reducir la interinidad, tratara de establecer un proceso excepcional como general. De hecho, el Gobierno había anunciado que las nuevas condiciones que se establecieran para poder hacer fijos a más profesores se siguieran en todos los procesos que se realizaran hasta 2024, lo que según el máximo órgano consultivo del Gobierno no se ajustaba a Derecho.

Por este motivo, Educación ha establecido tres maneras distintas para conseguir una plaza fija en los centros docentes del país. Por un lado, se mantendrá el concurso-oposición ordinario, para dar la oportunidad a los nuevos aspirantes salidos de la Universidad y a los interinos recientes, y se establecen otras dos formas de lograr ese ansiado puesto fijo.

Por otro lado, los interinos con experiencia desde antes de 2016 no tendrán que hacer examen. Simplemente, tendrán que participar en un concurso de méritos extraordinario, que se realizará en cada Comunidad Autónoma una única vez hasta 2024.

Aquellos con menor experiencia docente, en concreto, los trabajadores temporales que hayan ejercido en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, sí tendrán que hacer examen, pero será una oposición ‘blanda’, creada al efecto, en la que no habrá prueba práctica, no tendrán que presentar una unidad didáctica como en las oposiciones ordinarias y las fases a las que se sometan no serán eliminatorias. Además, habrá un mayor peso de la experiencia laboral en los baremos.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este sistema, dentro de las medidas urgentes ya anunciadas para reducir la temporalidad en el empleo público, conocida como ‘Ley de interinos’ y con la que la Administración pretende reducir en tres años la cifra de interinidad en el sector educativo al 8%.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calculado que, en la actualidad, la cifra de interinidad en Educación se sitúa aproximadamente en el 23%, y ha cifrado en 550.000 los docentes que existen en la actualidad en el sistema público español. Según estos datos, serían alrededor de 125.000 los interinos a los que afectan estas nuevas formas de acceso, aunque el número podría ser mucho más alto. De hecho, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, existen en España alrededor de 622.000 interinos, y que aproximadamente el sector educativo supone el 30% de la interinidad del país, serían alrededor de 200.000 los profesionales concernidos por la nueva medida.

Los sindicatos con representación en el sector educativo han sido críticos contra este anuncio. CC. OO, mayoritario en el sector, no aprueba que las plazas de concurso-oposición se rijan por distintos procesos, ya que "o bien se tendrían que hacer en fechas diferentes, con los problemas que conllevan para los aspirantes (…) o se realizarían de forma simultánea, con los que los aspirantes deberían elegir a ciegas a cuál presentarse". Tampoco han recibido con agrado que los cambios se hayan realizado "sin ninguna negociación ni previo aviso", a raíz del dictamen del Consejo de Estado.

Aunque ha sido menos duro, UGT ha considerado que estos cambios en los criterios para las oposiciones se podrían haber aplicado ya en los procesos que se van a llevar a cabo este mes de junio. También se muestran en desacuerdo con que haya dos procedimientos diferentes. Por su parte, CSIF Educación ha considerado este nuevo modelo "otro fracaso del Ministerio de Educación".