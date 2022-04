Educación y sindicatos acuerdan que el paso del profesorado técnico de FP al cuerpo de Secundaria solo exigirá tener la titulación

No ha quedado fijado sobre papel, pero el Gobierno se ha comprometido a que el paso del profesorado técnico de Formación Profesional (FP) con titulación universitaria al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria será automático y no hará falta ningún otro requisito. Es una reivindicación que viene de lejos y que quedó fijada en la ley educativa, la LOMLOE, pero que, sin embargo, todavía no ha sido impulsada.

Es el compromiso que ha adquirido el Ministerio de Educación en la reunión mantenida este martes con los sindicatos educativos. De este modo, aproximadamente 25.000 docentes pasarían de estar en el grupo profesional A2 a formar parte del A1, que es en el que están integrados los profesores de Educación Secundaria y cuyas condiciones salariales son mayores, pese a que el nivel de formación alcanzado es el mismo.

"Un profesor que trabaja en un instituto da clase al mismo alumnado y tiene el mismo horario, por lo que es importante que tengan las mismas condiciones", se quejaba enero a 20minutos José Ramón Merino, responsable del Área de Política Educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES-i).

Ahora, celebran que el Ejecutivo renueve su compromiso más de un año después de la entrada en vigor de la LOMLOE. De hecho, hace unos meses, Educación ya intentó calmar las aguas avanzando que, aunque el cambio tarde en hacerse efectivo, en cuanto se apruebe tendrá carácter retroactivo desde la entrada en vigor de la ley, esto es, desde enero de 2021. Esa demora, según justifica el Ministerio, es porque se optó por esperar a que entrara en vigor la nueva Ley de FP para, a raíz de ahí, desarrollar el real decreto que regulará ese cambio.

Durante la reunión de este martes, el departamento dirigido por Pilar Alegría ha presentado una "propuesta verbal", sin documentación, pero detallando cuáles serán los puntos más importantes de ese real decreto que, previsiblemente, saldrá a la luz próximamente.

"Por fin parece que va a ser efectivo", celebran desde el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). Héctor Adsuar, secretario de Estudios de la Federación de Enseñanza de CC OO, recuerda a 20minutos que llevan tiempo reivindicando dos asuntos fundamentales: que el paso del profesorado técnico de FP al cuerpo de Secundaria sea "ágil", "simple" y sin tribunales o trabajos específicos; y que las diez titulaciones que quedan en un 'limbo' (porque el oficio no exige una carrera universitaria) puedan integrarse también en ese grupo profesional A1.

Según explica, para conseguir esos dos objetivos hay que hacer modificaciones en algunos decretos, como el de ingreso o el de especialidades. Luego, habrá que definir el procedimiento mediante el cual cada comunidad autónoma hará efectivo ese paso. Además, piden también que no haya un plazo cerrado. Y es que la propuesta del Ministerio de Educación establece un periodo abierto de cuatro años -hasta el 19 de enero de 2026- para que las personas que obtengan un título universitario puedan acceder al cuerpo de Secundaria. Lo que espera el sindicato es poder presionar para que ese periodo se prorrogue "de forma indefinida".

También han logrado que el Gobierno acceda a incluir las otras 10 especialidades que no habrían sido integradas porque los oficios que imparten no exigen titulación universitaria (peluquería, cocina y pastelería, etc.). "Nos han dicho que sí, veremos en qué términos", afirma Adsuar.

Ya de cara a futuras exigencias, lo que plantean es que "todos" los cuerpos de profesores pasen a ser del grupo 1. "Porque ahora mismo los del colegio son A2 y los de taller también", subraya Adsuar. "Esto lo consideramos un hito para seguir con nuestra reivindicación de cara al nuevo estatuto docente: que todos los cuerpos docentes sean grupo A1. Vamos a seguir peleando por eso. Porque además el cuerpo de maestros (Infantil y Primaria) tienen titulación universitaria", concluye.