Feijóo deja en suspenso el anuncio de Casado de abandonar Génova y condiciona la decisión a un asunto financiero y no por la corrupción

Al nuevo PP no le corre ninguna por irse de Génova 13 y si lo hace, no será para ahuyentar los fantasmas de la corrupción que sobrevuelan la reforma del edificio desde hace más de una década, sino, más bien, por "necesidades de financiación o de tesorería". Lo ha revelado este viernes, el recién nombrado presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien ha reconocido que, pasado más de un año desde que el expresidente Pablo Casado anunciara que el PP iba a abandonar la emblemática casa del partido, a él nadie le ha planteado "absolutamente nada" sobre el tema.

Así lo ha explicado, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno celebrada en La Coruña, el todavía presidente de la Xunta al ser preguntado por la mudanza que anunció Casado. “Considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales", notificó el 17 de febrero de 2021 el ex número uno de la formación justo cuando acababa de empezar el juicio que sentó en el banquillo al extesorero Luis Bárcenas por las obras de la sede pagadas con dinero negro de la 'caja b'.

"Sobre el edificio en el que se encuentra mi partido no tengo ninguna decisión tomada, entre otras cosas, porque nadie me ha planteado absolutamente nada", ha comentado en esta ocasión Feijóo. "Si seguimos o no seguimos en la sede de Génova será porque financieramente podamos seguir", ha añadido antes de apostillar que esta decisión le resulta "normal" desde "el punto de vista de preservar el patrimonio y la viabilidad económica y financiera del partido"

En el "poco tiempo" que, ha reconocido, lleva al frente del PP, nadie le ha hecho "ningún planteamiento para tomar decisiones de forma inmediata" con respecto a la sede, ha reiterado Feijóo. "Es que ni siquiera me han comentado nada", ha espetado, haciendo hincapié en que la mudanza del edificio de la calle Génova no apremia en el seno de la nueva dirección nacional del PP.

Sobre la tercera condena al PP de la trama Gürtel

Por otra parte, Feijóo ha reconocido que ni ha leído, ni le interesa la sentencia comunicada este viernes por la Audiencia Nacional condenando al Partido Popular por lucrarse con las actividades de la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla y por la que deberá pagar deberá pagar 204.198,64 euros. "Me da la sensación de que a quien condena es a personas concretas, después hay responsabilidades derivadas de acciones de personas concretas, que son cosas distintas", ha agregado.

"Estamos hablando de hechos de hace 20 años, yo hace 20 años me estaba afiliando al Partido Popular, por tanto pocas cosas puedo decir al respecto", ha añadido, al tiempo que ha asegurado no tener "ninguna información" sobre esos casos de corrupción, precisamente, por las fechas en las que tuvieron lugar.

En todo caso, si su partido ha tenido responsabilidades "lo que tienen que hacer es asumir esas responsabilidades, pedir disculpas sobre ese tipo de cuestiones y pagar responsabilidades políticas sobre esos asuntos, que ya han pagado bastante", ha subrayado.

Habida cuenta de que algunos representantes políticos implicados en la trama de corrupción estaban ligados a las siglas del PP, Feijóo ha advertido que "lo lógico es que el partido asuma la responsabilidad que le responde con la normalidad y la deportividad que corresponde en estos casos".

Al mismo, el líder gallego ha recordado que estos días ha habido "otros pronunciamiento judiciales e imputaciones que afectan a cargos de otros partidos y que todavía siguen en sus puestos", en referencia velada a otras investigaciones como la que salpica al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, por la concesión de ayudas públicas a la empresa de su hermano.