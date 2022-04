El actor Miguel Herrán sufre un ataque de ansiedad y llora a lágrima viva frente al incendio de su casa

El actor Miguel Herrán ha sufrido uno de los peores golpes emocionales que se pueden sufrir: el incendio de su casa. Él mismo ha compartido este duro momento con sus seguidores de Instagram.

En un vídeo subido a stories de Instagram se puede oír al actor de La casa de papel, de 25 años, respirando agitadamente, en pleno ataque de ansiedad y llorando de forma comprensible ante las imágenes de su casa en llamas.

"No me lo puedo creer. Mi puta casa... No", dice el joven mientras muestra la puerta de un domicilio y lo que parece un salón donde arden cosas desde el suelo.

En un segundo vídeo el actor muestra los estragos del incendio, con todo carbonizado y de fondo las conversaciones de los bomberos después de apagar el fuego.

Unos amigos buscan entre los escombros, pues el falso techo se ha derrumbado, y han sacado algunas cosas al exterior. Dentro, el sofá, las estanterías, los libros, los enseres... han quedado negros por el fuego o el hollín.