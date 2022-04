El día que Samantha Hudson se tiró de un balcón "borracha": "Estuve siete días hospitalizada"

Samantha Hudson, que se encuentra ahora mismo en su mejor momento laboral, recordó este jueves en el camerino del programa televisivo Encuentros inesperados su etapa en Barcelona, de la que confesó a Judit Mascó un episodio oscuro. Allí comenzó su aventura para entrar en el mundo del espectáculo.

La artista y activista del colectivo LGTBI se encontraba maquillándose en el camerino cuando la periodista Judit Mascó le preguntó si había vivido una época en Barcelona. Hudson confirmó la cuestión: "Sí, viví seis meses. Decidí mudarme para sacarme las castañas del fuego y empezar a hacer bolos. Un poco delirios de grandeza y demasiadas expectativas"

Sobre qué tal le fue por la ciudad condal, ella admitió que se comió "un colín". Y lo fuerte llegó cuando confesó uno de los peores episodios de su vida. La artista se tiró de un balcón cuando iba borracha.

"Me fui de fiesta y me tiré de un balcón borracha", desveló Samantha Hudson, ante la incredulidad de Mascó, que no podía dar crédito de lo que estaba escuchando. "Te lo juro. Estuve siete días hospitalizada", continuó la cantante para intentar que su discurso se creyese.

La presentadora le preguntó: "Nunca más, ¿no?", a lo que Samantha respondió con su humor característico. "A ver, yo nunca repito. Ni modelo, ni desgracias, por supuesto. Ahora vivo en un sitio que no tiene balcón", dijo sin ironías.

"Llegó un punto que me dije: '¿Qué estás haciendo persiguiendo fantasmas? Encima, casi te matas. Eres imbécil'. Entonces me fui a Mallorca otra vez, que es de donde yo soy", reveló sobre el motivo de su regreso a su tierra natal.

Posteriormente, quiso emplear su sarcasmo para hablar de sus raíces. "Yo es que me crie en Magaluf, ¿sabes?", dijo con una sonrisilla antes de que Mascó continuase con la referencia diciendo "ah, por eso lo del balcón". "Claro, en realidad estaba exportando mi cultura", bromeó Samantha Hudson para acabar con este tema.

"Decidí estar abierta al fracaso, porque al final, las cosas no siempre salen cómo tú las planeas. Sobre todo hay que entender que el fracaso no es tu culpa. Eso es algo que también nos han metido en la cabeza. Cosas como 'si no te salen bien las cosas es porque no te esfuerzas lo suficiente'. Eso es mentira", dijo la cantante tras decir que después continuó su andadura en Madrid.

Samantha Hudson, en 'Encuentros inesperados'. Atresmedia

No quiso dejar pasar la oportunidad de demostrar que actualmente está feliz con su momento. "De alguna manera, aceptar y permitirme el lujo de ser una fracasada, me ha convertido en una ganadora. Ahora me va bien, la verdad. Todo porque me tiré de un balcón borracha, que, por supuesto, no lo recomiendo", bromeó Samantha Hudson.