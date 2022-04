El fallecimiento de Doña Ana ha supuesto un duro golpe para Isabel Pantoja que, además, ha tenido que sumar las disputas con su hijo, Kiko Rivera, y su vuelta al banquillo de los acusados en los juzgados debido a su presunta implicación en un delito de insolvencia punible.

Desde la pérdida de su madre, Isabel Pantoja se encuentra en tratamiento psicológico por, según explicó Isa Pantoja, sufrir una depresión. Este miércoles, Antonio Rossi ha desvelado una de las decisiones más drásticas de la tonadillera.

"Definitivamente, Isabel Pantoja ha decidido abandonar para siempre Cantora", ha comenzado el colaborador de El programa de Ana Rosa que, además, ha destacado que "no lo hace por las deudas, sino porque desde que falleció su madre no puede vivir en esa casa".

Rossi ha apuntado que la cantante está "desesperada" por mudarse de la finca y, por ello, ha dado orden de coordinar, junto a Kiko Rivera, la venta y está buscando un comprador para poder desprenderse de la vivienda.

Además, el colaborador del matinal de Telecinco ha señalado que el deseo de Agustín Pantoja sería que la cantante se trasladase a Madrid, aunque ella está dispuesta a marcharse a El Rocío durante una temporada en caso de que la venta de Cantora se alargue.

Antonio Rossi ha apuntado que su mayor sorpresa ha sido el estado anímico en el que se encuentra Isabel Pantoja: "No sabía que estaba tan desesperada. Es preocupante cómo se encuentra y no me extraña que su hija estuviera allí a su lado en cualquier momento, como hizo".