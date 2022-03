Que los reporteros aborden a famosos en la calle es algo normal en programas como Sálvame. Pero lo que no suele ser tan común es que, en uno de esos momentos, haya fans que se acerquen para desear buena suerte al entrevistado.

Eso es lo que le ha pasado a Isa Pantoja cuando un reportero quería preguntarle por las novedades sobre su familia. Disimuladamente, una anciana se ha acercado por detrás y ha sorprendido a la joven, declarándose admiradora del clan Pantoja.

"Admiradora de tu madre. Admiradora tuya. Hemos estado comiendo y me lo ha dicho mi familia", le ha explicado la fan, emocionada por encontrarse con la hija de su ídolo. Tan emocionada estaba que los nervios le han jugado una mala pasada, afirmando que Isa Pi era su admiradora y no al revés. "Me ha dicho mi familia: está ahí tu admiradora".

Antes de despedirse, ha querido dejar claro lo preocupada que está por su madre, por la que ha asegurado que reza "todos los días". Un encuentro espontáneo y divertido que no hace otra cosa que acercar la imagen de Isa al público general.