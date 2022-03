Quizá no tanto en los últimos tiempos, pero Jose Manuel Parada siempre ha sido un asiduo a los programas del corazón. El que fuera presentador durante años del mítico programa Cine de barrio ha sido amigo de multitud de celebrities a lo largo de su extensa carrera. Y una de esas amistades era Isabel Pantoja.

Pero, desde hace tiempo, ya no son amigos, y ha acudido a Sálvame para dar su versión de los hechos, y también su opinión sobre lo que está pasando con ella en la actualidad: "Isabel Pantoja y yo éramos amigos, pero me puso la cruz. Me da mucha pena y acabas por temer las reacciones de Isabel".

"¿Qué he dicho yo malo de Isabel Pantoja? ¿He contado yo algo de su intimidad?", se ha defendido delante de su sobrina, presente en plató. "Yo conocí a Anabel cuando era pequeña. Un día te dije: 'No entres al juego de los adultos. Los adultos tenemos mucha porquería por medio'".

"De Isabel quiero recordar los momentos felices. No se puede caer en extremos. Isabel, a la que yo he querido mucho... no es ni la santa más grande ni el demonio más grande. Ella es rara. Si yo tengo una amistad con alguien, y esa amistad me defrauda, trato de aclarar las cosas", ha añadido.

Para terminar, ha querido hablar más sobre la parte más famosa y estrella de la tonadillera: "Es una mujer que no olvida. Si yo fuera ella, me apearía del pedestal en el que está. Ser Isabel Pantoja no le hace feliz. Yo perdonaría a mis hijos. La prensa a lo mejor ha tenido excesos. Pero ella también ha tenido excesos con la prensa".