Omar Sánchez le envía un emocionante mensaje a Anabel Pantoja por 'Supervivientes'

Entre rumores de reconciliación o que no se pueden ni ver siempre hay un término medio. Uno, además, muy sano: se puede dejar de ser la pareja de alguien y aún así alegrarse por sus triunfos y logros personales. Es lo que le ha ocurrido a Omar Sánchez, que ha tardado muy poco en reaccionar ante la noticia de que Anabel Pantoja volverá a Cayos Cochinos ocho años después de su primer intento en la isla de Supervivientes, en la que apenas duró dos semanas antes de abandonar.

En el momento en el que se hizo pública la noticia de que la sobrina de Isabel Pantoja se volvería a lanzar desde el helicóptero, las cosas con su exmarido estaban bastante caldeadas, por aquello de que se lanzaban indirectas desde una piscina, para acto seguido pasar a la idea de reconciliación, rumor que ella misma se encargaba de cortar de raíz.

Mientras, multitud de compañeros y compañeras de profesión -e incluso familiares como Isa Pantoja- le daban la enhorabuena a Anabel por esta segunda oportunidad, ella explicaba que si bien es cierto que no va en su mejor momento anímico, quería quitarse esta espinita: "Hace 8 años les dejé tirados y no aproveché la experiencia. Y ahora voy a repetirlo con muchas ganas, con mucho valor. La Anabel que va ahora no tiene nada que ver con la que fue hace 8 años".

Y poco después era el propio Omar Sánchez el que demostraba que se puede alegrar uno por los éxitos de su ex y escribía una story en su Instagram con la fotografía que ha utilizado el programa para dar a conocer a la tertuliana sevillana de 35 años como nueva concursante del reality.

Agradecimiento de Anabel Pantoja a la 'story' de Omar Sánchez. Instagram Anabel Pantoja.

"El año pasado me tocó a mí y fue una experiencia única e inolvidable. Este año confío en ti y en las fuerzas y ganas que tienes. A por todas", le ha escrito Omar, mencionando por supuesto a Anabel, que ha reposteado en sus stories la de su expareja añadiendo el enorme emoticono de un corazón.